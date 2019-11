Mutter Beimer sucht einen Mann: Ein Bäuchlein ist ok

Marie-Luise Marjan ist auf der Suche nach einer neuen Liebe. Der Lindenstraßen-Star hat eine genaue Vorstellung, wie dieser sein sollte.

„Mutter Beimer“ Marie-Luise Marjan wünscht sich nach eigenen Worten einen neuen Mann. Der Zeitschrift „Bunte“ verriet die 79-Jährige, wie er sein sollte. „Er muss Humor haben, unternehmungslustig und fröhlich sein – und schlank, höchstens ein ganz kleines Bäuchlein haben.“ Ihr Alter spielt für sie keine Rolle: „Warum denn nicht? Verlieben kann man sich immer noch, auch mit 100“, sagte die Schauspielerin. Seit fast 34 Jahren steht Marjan als Helga Beimer für die Kultserie „Lindenstraße“ im Ersten vor der Kamera.

Aus für die Lindenstraße nach 34 Jahren

Ende 2018 wurde bekannt, dass die ARD-Fernsehprogrammkonferenz den Vertrag mit der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion nicht mehr verlängern will. Somit wird die Serie nach 34 Jahren beendet. Die letzte Folge der Lindenstraße soll am 29. März 2020 gesendet werden. Was folgte war ein Shitstorm. Auch Marie-Luise Marjan meldete sich zu Wort. Der ‚Bild‘-Zeitung sagte sie im November letzten Jahres: „Dass es nun enden soll, wollen wir uns eigentlich nicht gefallen lassen – Kult schafft man nicht ab!“ (dpa/KT)