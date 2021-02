09.02.2021 13:57 Uhr

Mutter setzt Neugeborenes in Brandenburg aus

Eine junge Frau ruft die Polizei. Sie habe im Freien ein Baby gefunden, berichtet die Frau der Polizei. Später stellt sich heraus, sie hat das Kind selbst zur Welt gebracht.

Das neugeborene Baby, das eine junge Mutter am Montagabend in Brandenburg an der Havel im Freien ausgesetzt hat, ist wohlauf.

„Es ist aufgewärmt und es geht ihm gut“, sagte eine Sprecherin des Klinikums Brandenburg am Dienstagvormittag. Es sei unterkühlt gewesen, aber jetzt sei sein Zustand stabil. Das Kind war vor einem Haus Nahe des Brandenburger Stadtteils Wilhelmsdorf von der Polizei gefunden worden. Die junge Mutter, die nach Angaben der Polizeidirektion West Mitte 20 ist, hatte selbst die Polizei gerufen und zunächst angegeben, das Baby gefunden zu haben.

Bei der Befragung habe sie schließlich zugegeben, dass sie das Kind selbst zur Welt gebracht habe. Die junge Frau und das Baby wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie der Zustand der Mutter sei und ob sie sich ebenfalls in dem Klinikum befinde, dazu konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an, sagte ein Polizeisprecher.

