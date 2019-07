Mysteriös: Charles Levin tot aufgefunden?

Montag, 15. Juli 2019 11:28 Uhr

US-Schauspieler Charles Levin war in den 80ern in zahlreichen Filmen wie “On the Road Again” oder im Drama “Der Stadtneurotiker” zu sehen. Seit vergangenen Montag galt der 70-jährige als vermisst. Nun sollen Leichenteile in der Nähe einer abgelegenen Straße gefunden worden sein.

Am vergangenen Montag wurde Charles Levin von einem seiner Söhne als vermisst gemeldet. Nun vermeldeten die Behörden des US-Bundesstaates Oregon, dass sie wohl die sterblichen Überreste des Vermissten Schauspielers gefunden hätten. Ein Bewohner der Stadt Selma hat am Samstag das schwer beschädigte Auto des 70-jährigen gefunden. Das Autowrack befand sich in der Nähe einer unwegsamen Straße. Sein ebenfalls toter Hund Boo Bear befand sich noch im Auto. Levins Leiche sei jedoch in der Nähe des Fahrzeugs gefunden worden. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN.

Leiche wird noch identifiziert

„Aufgrund der Umstände besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei den Überresten um die von Charles Levin handelt“, vermeldete die örtliche Polizei. Die Leiche wird derzeit allerdings noch von Gerichtsmedizinern identifiziert.

Charles Levin wurde 1949 in Chicago geboren. Bis 2007 war er mit der Schauspielerin Katherine De Hetre (61) verheiratet. Der US-Amerikaner hatte zwei Söhne und eine Tochter.