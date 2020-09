11.09.2020 12:35 Uhr

Nach 14 Jahren: André Dietz verlässt „Alles was zählt“

Für Ingo Zadek fällt die letzte Klappe: André Dietz verlässt nach 14 Jahren "Alles was zählt". Auch Francisco Medina und Amrei Haardt verabschieden sich aus der RTL-Serie.

Abschied bei „Alles was zählt“: Schauspieler André Dietz (45) verlässt nach 14 Jahren die RTL-Serie, wie der Sender mitteilte. Am Freitag, 11. September 2020, steht er demnach das letzte Mal vor der „AWZ“-Kamera. Seine Rolle Ingo Zadek erlebt zum Schluss noch einmal einen erneuten Wendepunkt in seinem Leben, heißt es von RTL: Aus Angst um einen wichtigen Menschen muss er die Entscheidung treffen, dass er nur durch seinen Abschied aus Essen für seine Familie da sein kann.

„Seit den ersten Folgen im Jahr 2006 ist André Dietz ein Mitglied von ‚Alles was zählt‘, umso schwerer fällt natürlich ein Abschied nach dieser langen Zeit. Wir wünschen André alles erdenklich Gute für seinen zukünftigen Weg und bedanken uns von ganzem Herzen für seine tolle und kreative Arbeit in den letzten 14 Jahren“, erklärte UFA-Produzent Damian Lott.

RTL-Redakteurin Katharina Katzenberger ergänzte: „Auch ich kann mich im Namen von RTL und meinen Kolleginnen nur bei André für 14 tolle Jahre bedanken. Er hat nicht nur seine Figur Ingo Zadek, sondern auch ‚Alles was zählt‘ mit geprägt. Wir wünschen André nur das Beste für alle zukünftigen Pläne und Projekte“.

Zwei weitere Stars steigen aus

Aber nicht nur von André Dietz müssen sich die Fans verabschieden. Auch Francisco Medina (43) und Amrei Haardt (31) verlassen die Serie (auch bei TVNow). Ihre beiden Rollen Maximilian und Nathalie flüchten aus Essen. Die Chance auf eine Rückkehr soll aber bestehen bleiben, den Serientod sterben die beiden nicht.

(hub/spot)