Nach 27 Jahren: Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden

Bill und Melinda Gates sind seit 1994 verheiratet (wue/spot)

03.05.2021 23:32 Uhr

Die Ehe von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner Frau Melinda steht vor dem Aus. Sie geben gemeinsam bekannt, dass sie sich scheiden lassen.

Microsoft-Mitgründer Bill Gates (65) und seine Ehefrau Melinda Gates (56) werden sich nach rund 27 Jahren Ehe scheiden lassen. Das haben die beiden in einem gemeinsamen Statement bei Twitter verkündet. In diesem heißt es: „Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden.“

Sie können nicht mehr als Paar wachsen

Bill und Melinda Gates hatten 1994 geheiratet, sie haben drei gemeinsame Kinder: Sohn Rory (21) und ihre Töchter Phoebe (18) und Jennifer (25). „Über die vergangenen 27 Jahr haben wir drei unglaubliche Kinder großgezogen und eine Stiftung aufgebaut, die es auf der ganzen Welt allen Menschen ermöglichen soll, ein gesundes und produktives Leben zu führen“, heißt es in dem Statement weiter. Gemeint ist die „Bill & Melinda Gates Foundation“, die von den beiden gemeinsam gegründet wurde.

Gates und seine Ehefrau wollen demnach ihre Arbeit mit der Organisation fortführen, „aber wir glauben nicht länger daran, dass wir als Paar zusammen weiterwachsen können in dieser kommenden Phase unseres Lebens“.