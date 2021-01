Nach Amtseinführung: Die ersten Tweets von Biden und Harris im Amt

20.01.2021 19:57 Uhr

Joe Biden und Kamala Harris sind als Präsident und Vizepräsidentin der USA vereidigt worden. Dies sind die ersten Tweets der beiden im Amt.

Am heutigen 20. Januar sind erst die neue Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika, Kamala Harris (56), und dann der neue Präsident, Joe Biden (78, „Versprich es mir“), vereidigt worden. Innerhalb kürzester Zeit veröffentlichten beide ihre ersten Tweets im Amt.

„Es gibt keine Zeit zu verlieren, wenn es darum geht, die Krisen zu bewältigen, denen wir gegenüberstehen“, erklärte Biden. Darum begebe er sich noch heute ins Oval Office, um sich „direkt an die Arbeit zu machen“ und amerikanischen Familien „unmittelbare Hilfe“ zukommen zu lassen. Harris meldete sich unterdessen einfach nur mit einem „dienstbereit“, erklärte bei Instagram aber zudem: „Für das Volk – immer.“

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021