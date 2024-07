Das Erste, ZDF, Sat.1 und RTL Nach Attentat auf Donald Trump: Diese Sondersendungen sind geplant

Donald Trump wenige Sekunden nach dem Attentat. (dr/spot)

SpotOn News | 14.07.2024, 17:24 Uhr

Das Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump löst weltweit Bestürzung aus und bestimmt aktuell die Berichterstattung. Auch in Deutschland ändern zahlreiche TV-Sender ihr Programm.

Das Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) schockte am Sonntag die ganze Welt. Seitdem verbreiten TV-Sender weltweit die aktuellen Entwicklungen und alle Informationen nach den Schüssen auf Trump, die ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung am Ohr verletzten. Der Schütze wurde in unmittelbarem Anschluss an seine Tat vom Secret Service getötet. Auch in Deutschland berichten die Nachrichtensender n-tv, tagesschau24, Phoenix und Welt seit dem Vormittag ausführlich über das Attentat in den USA. Doch auch die großen Sender haben bereits Sondersendungen angekündigt:

So kündigte Das Erste um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt: Attentat auf Trump" an. Die zehnminütige Sendung schiebt sich zwischen die Berichterstattung zum EM-Finale in Berlin zwischen Spanien und England. Um 19:15 Uhr beginnen im Ersten die Vorberichte, die um 20 Uhr von der "Tagesschau" unterbrochen werden. Nach dem Brennpunkt geht es dann gegen 20:25 Uhr wieder mit dem Fußball weiter. Anpfiff der Partie ist dann um 21:00 Uhr. Außerdem verlängerte Das Erste ihre "Tagesschau"-Ausgaben von 14 und 16 Uhr auf 10 Minuten.

Auch das ZDF und Privatsender ändern ihr Programm

Auch das ZDF ändert kurzerhand sein Programm und sendet nach der 19-Uhr-"heute"-Sendung um 19:10 Uhr das "ZDF spezial: Schüsse auf Trump – Schock im US-Wahlkampf" bis 19:25 Uhr. Anschließend startet dann das "Berlin direkt – Sommerinterview" mit CSU-Chef Markus Söder (57) bis 19:45 Uhr. Auch in den Privatsendern reagiert man auf das Attentat auf Trump. Sat.1 zeigt ein "Newstime"-Spezial zu den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika bis 20:25 Uhr. Das eigentliche Programm zur Primetime verschiebt sich entsprechend nach hinten.

Auch RTL passt sein Programm den aktuellen Entwicklungen an. So zeigte man bereits sowohl um 13:55 als auch um 14:55 Uhr eine Sondersendung "RTL Aktuell", laut Branchendienst DWDL soll zudem um 20:15 Uhr ebenfalls eine Spezial-Ausgabe der Nachrichtensendung gezeigt werden. Auch hier verschiebt sich das Primetime-Programm entsprechend nach hinten.