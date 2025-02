Im September wurde er außerehelich Vater Nach Baby-Skandal: Dave Grohl und Ehefrau erstmals zusammen gesehen

Nähern sich Jordyn Blum und Dave Grohl nach dessen Affäre wieder an? (dam/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 15:14 Uhr

Im September vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl erneut Vater geworden ist - jedoch nicht mit seiner Gattin Jordyn Blum, sondern mit einer Frau "außerhalb" seiner Ehe. Nun wurde das Ehepaar erstmals nach den Schlagzeilen zusammen gesehen.

Wie steht es um die Ehe von Dave Grohl (56) und Jordyn Blum (48)? Im September vergangenen Jahres hatte der Foo-Fighters-Frontmann bekannt gegeben, Vater eines Mädchens geworden zu sein, das "außerhalb" seiner Ehe geboren wurde. Nun wurde das Ehepaar erstmals wieder zusammen gesehen, wie die Bilder des Magazins "Page Six" zeigen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Blum am vergangenen Sonntag (9. Februar) ihren Ehemann von einem Haus im San Fernando Valley in Los Angeles abholte. Nachdem Grohl zu Blum ins Auto gestiegen war, soll das Paar zu einem gemeinsamen Freund gefahren sein.

Video News

Sie trägt ihren Ehering wieder

Auffällig sei gewesen, dass die Schauspielerin nach Angaben des Mediums wieder ihren Ehering trägt. Diesen hatte Blum nach Bekanntwerden von Grohls Affäre abgelegt – das verriet eine anonyme Quelle dem US-Magazin "People" im vergangenen November. Blum sei unglücklich mit der Situation, wolle aber "keine übereilten Entscheidungen treffen, da sich das alles auf ihre Mädchen auswirkt". Grohl hingegen wisse, "dass er es vermasselt hat", betonte ein weiterer Insider gegenüber dem Medium. Wer die Mutter seines jüngsten Kindes ist, ist öffentlich nicht bekannt.

Das Paar ist seit 2003 verheiratet

Dave Grohl und Jordyn Blum sind seit 22 Jahren verheiratet. Gemeinsam bekamen sie ihre drei Töchter Violet (18), Harper (15) und Ophelia (10). Für Grohl ist es bereits die zweite Ehe: Von 1994 bis 1997 war er mit der Fotografin Jennifer Leigh Youngblood verheiratet. Medienberichten zufolge ließen sie sich wegen Untreue scheiden.