Mit blauem Auge auf Polizeifoto Nach Bar-Schlägerei: „Ugly Betty“-Star Eric Mabius wurde festgenommen

Eric Mabius wurde festgenommen. (smi/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 09:59 Uhr

Polizeifoto mit blauem Auge: "Ugly Betty"-Darsteller Eric Mabius wurde nach einer Schlägerei in einer Bar festgenommen. Berichten zufolge soll er einer Frau Haare ausgerissen und sich der Polizei widersetzt haben.

Eric Mabius (53) wurde wegen mutmaßlicher Körperverletzung in Polizeigewahrsam genommen. Der unter anderem aus der Serie "Ugly Betty" bekannte Schauspieler wurde am Donnerstag in einer Bar im Nassau County, Florida festgenommen. Das berichtet unter anderem das US-Klatschmagazin "TMZ" unter Berufung auf den Polizeibericht. "TMZ" zeigt auch das Polizeifoto von Mabius, auf dem der Darsteller mit einem blauen Auge zu sehen ist. Eric Mabius muss demnach nun mit einer Anklage wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt rechnen.

Eric Mabius soll einer Frau Haare ausgerissen haben

Laut dem Bericht wurde die Polizei von Nassau County in den frühen Morgenstunden des 20. Februars zu einer Bar in der Stadt Yulee gerufen. Dem Polizeibericht zufolge soll dort zunächst eine betrunkene Frau für Unruhe gesorgt haben. Der Barkeeper und andere Gäste forderten sie daraufhin auf, die Bar zu verlassen. In Reaktion darauf soll die Frau mehrere Personen bespuckt haben.

Eric Mabius soll anschließend die aggressive Frau und ihre Begleiterin zu Boden gestoßen haben. Dabei soll er die Begleiterin an den Haaren gepackt und eine Handvoll davon herausgerissen haben.

Als die Polizei eintraf, soll sich Eric Mabius den Anweisungen widersetzt haben. Berichten zufolge weigerte er sich, sich hinzusetzen, und folgte einem Hilfssheriff. Die Einsatzkräfte nahmen ihn sowie die betrunkene Frau schließlich wegen Körperverletzung und gewaltlosen Widerstands gegen die Staatsgewalt fest.

Eric Mabius startete seine Schauspielkarriere Mitte der 1990er-Jahre. Er spielte in Serien wie "Chicago Hope" oder "The L Word". Der große Durchbruch kam dann ab 2006 mit "Ugly Betty". In der Telenovela verkörperte Mabius den Chefredakteur des Modemagazins, bei dem die von "Barbie"-Star America Ferrera (40) gespielte Titelheldin arbeitet.

Im Kino war Eric Mabius unter anderem in "Eiskalte Engel" (1998) und "Resident Evil" (2002) zu sehen. Der Schauspieler mit österreichisch-polnischen Wurzeln ist seit 2006 mit der Innenarchitektin Ivy Sherman verheiratet, das Paar hat zwei Söhne.