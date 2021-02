Nach Britney Spears-Doku: Alle hassen Justin Timberlake?

06.02.2021 22:20 Uhr

Britney Spears-Fans scheinen ihren Ex-Freund Justin Timberlake so gar nicht mehr zu mögen.

Nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms „Framing Britney Spears“ nutzten viele Zuschauer die sozialen Medien, um weniger lobende Kommentare über Justin Timberlake zu teilen. Die Doku beleuchtet viele Aspekte ihrer Trennung von 2002 – unter anderem hatte sich der heute 40-Jährige damals in einer Radiosendung ziemlich abfällig über die Sängerin geäußert. Diejenigen, die das gehört haben berichten, dass bei dem Interview „alle, einschließlich der Radiomoderatoren, gelacht“ hätten.

„Justin Timberlake ist ein serieller opportunistischer Frauenfeind, dessen gesamte Karriere auf Kosten der Frauen geht, die er dann auch noch beschämte“, schrieb ein Britney-Fan online unverblümt.

„Justin Timberlake hätte schon vor langer Zeit abgesägt werden sollen“, schrieb ein Fan auf Twitter, während ein anderer kommentierte: „Wir sind jetzt ein Anti-Justin Timberlake-Account #FramingBritneySpears.“ Ein weiterer schrieb: „Justin Timberlake schuldet Britney seine Karriere, was für ein Drecksack #FramingBritneySpears“.

Die einhellige Meinung im Netz: ohne Britney wäre Justin heute nicht das, was er ist: ein erfolgreicher, anerkannter Sänger und Schauspieler. Britney hingegen stagniert in einer Spirale aus seltsamen Instagram-Videos, der ständigen Kontrolle ihrer Betreuerin bzw. ihres Vaters und der Beziehung mit ihrem Freund Sam Ashgari.

Justin Timberlake took full advantage of the shitty misogyny and double standards of the early 00s for his own gain. Without Brit, there’s no him. He was absolutely nothing special. Still aint shit. #FreeBritney #FramingBritneySpears

