Chance auf dritten Sieg in Folge Taylor Swift glücklich: Travic Kelce zieht erneut in Super Bowl ein Nach dem spannenden Kampf um den Einzug in den Super Bowl gab es für Travis Kelce am Sonntag eine süße Belohnung: Taylor Swift eilte nach dem Sieg aufs Spielfeld und gab ihrem Liebsten einen leidenschaftlichen Kuss.