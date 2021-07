Nach Bunker-Tod von 26-Jähriger: Ex-Freund festgenommen

In einer Bunkeranlage in einem Waldstück bei Oranienburg wurde vor einer Woche eine Frauenleiche gefunden.

28.07.2021 09:57 Uhr

Anfang letzter Woche wurde in einem Bunker bei Oranienburg eine Frauenleiche gefunden. Jetzt ist der Ex-Freund festgenommen worden.

Nach dem Fund einer toten 26-jährigen Frau in einer Bunkeranlage aus der Nazizeit in einem Waldgebiet nördlich von Berlin hat die Polizei in Brandenburg einen Mann festgenommen.

Es soll sich bei dem 29-Jährigen Oranienburger um den Ex-Freund der Getöteten handeln, wie die Staatsanwaltschaft Neuruppin auf Anfrage am Mittwoch bestätigte. Der Mann ist den Angaben zufolge am späten Dienstagabend festgenommen worden. Er soll am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Über ein Geständnis ist nichts bekannt

Inwiefern sich der Mann bereits zu den Vorwürfen geäußert habe, wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekannt geben. Er habe aber bislang kein Geständnis abgelegt. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Besucher einer Bunkeranlage in einem Wald bei Oranienburg hatten Anfang vergangener Woche den leblosen Körper der jungen Mutter in der Anlage gefunden und die Polizei alarmiert. Kurze Zeit später teilte die Polizei mit, dass es sich bei der Toten um die Frau aus Oranienburg handelt, die seit einigen Tagen vermisst wurde.