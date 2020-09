14.09.2020 19:17 Uhr

Nach Corona-Infektion: Silvio Berlusconi nicht mehr im Krankenhaus

Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi darf nach seiner Corona-Infektion wieder nach Hause. Er hat das Krankenhaus in Mailand verlassen.

Zehn Tage ist Silvio Berlusconi (83) in einem Krankenhaus in Mailand behandelt worden. Der frühere italienische Ministerpräsident war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Montag (14. September) durfte er die Klinik wieder verlassen und zurück nach Hause. Der 83-Jährige sprach nach seiner Entlassung vor der Klinik über seine Covid-19-Erkrankung. Er nannte es „die gefährlichste Prüfung meines Lebens“, wie unter anderem der „Corriere della Sera“ berichtet. „Auch dieses Mal bin ich davongekommen“, so Berlusconi.

Der 83-Jährige verließ das Krankenhaus in einem dunklen Anzug samt Krawatte und trug zudem einen Mund-Nasen-Schutz. Er bedankte sich für die Anteilnahme, die ihn von allen Seiten erreicht habe. Außerdem seien seine Gedanken bei allen Erkrankten und den Ärzten an vorderster Front. Er appellierte daran, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Berlusconi wurde nach einem Sardinien-Aufenthalt am 2. September positiv auf das Coronavirus getestet. Einen Tag danach musste er ins Krankenhaus.

(cam/spot)