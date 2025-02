Sie belegen Platz zwei und drei Nach dem Dschungelcamp: Alessia will zu Aldi, Pierre zu „Die Verräter“

Platz zwei und drei im Dschungelcamp sicherten sich Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren. Die beiden Finalisten zeigen sich nach dem Finale "unfassbar stolz" und verraten ihre Pläne für die Zukunft.

Lilly Becker (48) hat am Sonntagabend das Dschungelcamp gewonnen. Das Siegertreppchen vervollständigen Pierre Sanoussi-Bliss (62) als Zweiter und Alessia Herren (23), die wie einst ihr Vater Willi Herren (1975-2021) den dritten Platz belegte. Darauf sei sie "so unfassbar stolz", erklärt sie nach dem Finale der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (auch bei RTL+) in einer Pressekonferenz. Nach dem Ende der Sendung gehe es ihr "so gut, weil ich endlich meine Familie wieder im Arm hatte". Auch Dschungelprinz Sanoussi-Bliss fühle sich "total super". Wie er bereits mehrfach in der Sendung erklärte, habe er nicht damit gerechnet, dass er es so weit schaffen und so viele Anrufe erhalten würde.

"Im Herzen sind wir trotzdem die Gewinner"

In einem sind sich die beiden einig: Lilly Becker sei vollkommen zu Recht Dschungelkönigin geworden. "Absolut", antwortet Sanoussi-Bliss auf die Frage, ob sie den Titel verdient habe. Der Schauspieler habe "nicht eine Millisekunde Enttäuschung" verspürt, er "gönne anderen alles". Auch Herren bekräftigt: "Die Lilly hat zu 100 Prozent die Krone verdient." Dasselbe denke sie jedoch auch über sich und Sanoussi-Bliss. "Im Herzen sind wir trotzdem die Gewinner, nur ohne Krone", so Herren.

Außerdem sei sie überzeugt, dass sie nichts hätte anders machen können, um sich den Thron zu sichern. Man könne Fehler machen und seine Lehren daraus ziehen, "aber als Mensch bleibe ich so, wie ich bin", erzählt der Reality-Star. Deshalb habe sie "alles richtig gemacht".

"Keinerlei Gesprächsbedarf"

Das Dschungelcamp hinterließ sowohl bei Herren als auch bei Sanoussi-Bliss sichtbare Spuren. Während Herren angab, "fünf, sechs Kilo" verloren zu haben, brachte der Zweitplatzierte "genau neuneinhalb Kilo" weniger auf die Waage. Der Abschied aus dem Camp fiel beiden leicht. "Ich werde nichts vermissen – weder die Tiere noch das Leben im Freien", stellt Herren klar.

Für Sanoussi-Bliss sei das Dschungelcamp nach dem Finale abgeschlossen. Er habe "keinerlei Gesprächsbedarf mit irgendjemandem". Nur mit Lilly Becker werde er sich voraussichtlich am Freitag "in einem Restaurant meiner Wahl" treffen. Auch Herren scheint keinerlei Rechnung mehr offen zu haben. "Klar, man hatte ein paar Komplikationen im Camp gehabt, aber man hat sich im Camp ausgesprochen und für mich ist alles geklärt."

Das sind die Zukunftspläne der Finalisten

Und wie geht es jetzt für die beiden weiter? "Hoffentlich seht ihr mich alle bald als Verkäuferin im Aldi", erklärt Herren. Diesen Wunsch hatte sie bereits während des Camps geäußert. Sanoussi-Bliss verrät in Bezug auf weitere Projekte, er habe aktuell "keinerlei Angebote, was Film und Fernsehen angeht". Zurzeit sei er in der Krimiserie "Boom Boom Bruno" an der Seite von Ben Becker zu sehen. Zudem spiele er am Kleinen Theater am Südwestkorso in Berlin in der Inszenierung von "Miss Daisy und der Chauffeur" mit. Das Stück habe er außerdem selbst inszeniert.

Eine weitere Teilnahme an einem Reality-Format schließt er nicht aus. "Naja, Reality ist nicht gleich Reality", merkt er an. Er habe das Dschungelcamp vorher nie angesehen und müsse sich auch mit anderen Shows "erstmal beschäftigen". Für ihn müsse es eine Sendung "ohne Schlafentzug, ohne Hunger" und mit mindestens einem funktionierenden Dixi-Klo sein. Als Beispiel für eine weitere Show führte der Schauspieler "Die Verräter" an.