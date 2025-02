"Promis unter Palmen" und mehr Nach dem Dschungelcamp: Diese Shows warten auf alle Trash-Fans

"Promis unter Palmen" startet am 17. Februar in Sat.1. (jom/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 15:35 Uhr

Das Dschungelcamp ist zu Ende und alle Trash-Fans müssen sich wieder eine Alternative im TV-Programm suchen. Diese Formate stehen in den Startlöchern.

Mit dem RTL-Dschungelcamp waren Reality-TV-Fans in den vergangenen beiden Wochen bestens versorgt. Doch nach dem Finale am Sonntag sitzen sie nun auf dem Trockenen. Doch für Nachschub ist gesorgt: Diese Formate lassen die Herzen der Trash-Fans höher schlagen.

"Promis unter Palmen"

Mit "Promis unter Palmen" ist wohl die beste Dschungel-Alternative schnell gefunden. Zwölf Stars kämpfen in Thailand um die goldene Kokosnuss und 50.000 Euro. Mit dabei sind Wiederholungstäterin Claudia Obert (63), die "DSDS"-Kandidaten Menowin Fröhlich (37), Melody Haase (31) und Cosimo Citiolo (43) sowie die Realitystars Kim Virginia (29) und Nikola Glumac (28), die in der Show anbandelten. Sat.1 zeigt Staffel drei ab 17. Februar 2025. Die acht neuen Folgen laufen jeweils montags um 20:15 Uhr. Auf Joyn werden die Episoden immer schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereitstehen, die erste Folge gibt es bei dem Streamingdienst also schon seit dem 10. Februar.

"Too Hot to Handle: Germany"

Auch ein Streamingdienst bietet Reality-Nachschub: Netflix zeigt die zweite Staffel von "Too Hot to Handle: Germany" ab 18. Februar. Zehn junge, attraktive Singles entern in der Datingshow der etwas anderen Art gemeinsam ein tropisches Ressort. Dort sollen sich Paare bilden. Doch während in anderen gängigen Formaten Berührungen und sexuelle Handlungen eher erwünscht sind, sind sie hier streng verboten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können am Ende der Staffel einen Jackpot von 200.000 Euro gewinnen. Doch bei dem Preisgeld bleibt es nur, wenn sie die Finger voneinander lassen. Wenn es zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten zu amourösen Kontakten kommt, wird Geld abgezogen. Die zehn Singles, die an Staffel zwei teilnehmen, wurden bereits vorgestellt. Unter ihnen ist Cassy, eine ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin.

"Big Brother"

Der Startschuss für die neue "Big Brother"-Staffel folgt am 24. Februar um 23:25 Uhr in Sat.1. In "Big Brother – Der Einzug" begleiten Melissa Khalaj (35) und Jochen Bendel (57) das erste Aufeinandertreffen der Bewohnerinnen und Bewohner. Mit je zwei Moderatorinnen und Moderatoren startet Ende Februar "Big Brother – Die Show" auf sixx. Ab dem 25. Februar werden Jochen Schropp (46), Jochen Bendel, Melissa Khalaj und Moderations-Neuling Elena Gruschka in wechselnden Duos täglich live um 19:15 Uhr das Container-Geschehen analysieren und kommentieren. Neben der täglichen Live-Show auf sixx können Fans das Geschehen auch rund um die Uhr im 24-Stunden-Livestream auf der Streaming-Plattform Joyn verfolgen.

"Das Sommerhaus der Normalos"

Das beliebte RTL-"Sommerhaus der Stars" bekommt eine neue Version: Ab dem 24. Februar 2025 (wöchentlich auf RTL+) werden in der neuen Reality-Show "Das Sommerhaus der Normalos" erstmals acht Paare ohne Promi-Status im berüchtigten "Häuschen Elend" in Bocholt-Barlo um 25.000 Euro kämpfen. Statt Schauspielerinnen, Models und Influencer treffen dort nun Bankkaufleute auf Zugbegleiter und Immobilienmakler auf IT-Einkäufer. Die Reality-TV-Neulinge müssen in der Show die gleichen Aufgaben meistern wie ihre prominenten Vorbilder.

"Are You The One?" und "Make Love, Fake Love"

Aktuell immer noch im Programm sind zudem die Kuppel-Formate "Are You The One?" und "Make Love, Fake Love" (beides RTL+). In letzterem lernt Protagonistin Karina Wagner (28) in Staffel drei Männer kennen und muss ihren Instinkten und ihrem Gefühl trauen. Denn manche Kandidaten spielen ihr Single-Dasein nur vor, um am Ende mit 50.000 Euro nach Hause zu gehen. Seit Anfang Februar suchen zudem Single-Damen und -Herren ihr "Perfect Match" in der Datingshow "Are You The One?". Wenn sich in der letzten Matching Night alle richtigen Paare gefunden haben, können sie am Ende die gemeinsame Gewinnsumme in Höhe von 200.000 Euro mit nach Hause nehmen.

"Prominent getrennt", "KDRS" und "Ex on the Beach"

Ein bisschen gedulden müssen sich Fans bei folgenden, jedoch bereits angekündigten Reality-Formaten. "Prominent getrennt" (RTL+) kehrt mit seinen prominenten Ex-Paaren, die in eine Villa ziehen und für eine Gewinnsumme Spiele absolvieren, zurück. Im vergangenen Jahr startete Staffel drei Anfang April 2024. Auch die sechste Staffel "Kampf der Realitystars" steht an, Staffel fünf feierte ebenfalls im April 2024 Premiere. "Ex on the Beach" geht ebenso in Staffel sechs, das Startdatum steht noch nicht fest. Die vergangene startete im Mai 2024.