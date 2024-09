Sie hat ein Herz für Kinder Nach dem Raab-Kampf: Regina Halmich spendet ihren TV-Einmarschmantel

Regina Halmich gewann ihren dritten Box-Kampf gegen Stefan Raab deutlich und souverän nach Punkten. (the/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 11:53 Uhr

Regina Halmich konnte am Samstag siegreich aus dem Boxring steigen. Doch anstatt sich nach dem erfolgreichen Kampf gegen TV-Legende Stefan Raab auf ihren Lorbeeren auszuruhen, nutzt sie die Aufmerksamkeit für den guten Zweck.

Sie nutzt die Aufmerksamkeit nach ihrem erfolgreichen TV-Kampf für den guten Zweck: Regina Halmich (47) hat aus dem Boxkampf gegen Stefan Raab (57) nicht nur den Sieg für sich selbst mitgenommen, sondern tut im Nachhinein damit Gutes für andere. Neben ihren Boxhandschuhen soll nun auch noch ihr lilafarbener Einmarschmantel versteigert werden, wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch (18. September) berichtet.

Bei ihrem Einzug in die TV-Box-Arena trug die ehemalige Box-Weltmeisterin einen lilafarbenen Glitzermantel, während Rockmusikerin Doro Pesch (60) ihr eigens für den TV-Auftritt ihrer Freundin geschriebenes Lied "Justice for the Queen" auf der Bühne zum Besten gab. "Mein Einmarschmantel wurde von der Designerin Katia Convents entworfen", erklärte Halmich im Nachhinein der "Bild". Diesen spendete sie nun an "Ein Herz für Kinder".

Da sie ein großer Fan der Hilfsorganisation sei, wünsche sie sich, dass der Mantel versteigert werde und die Einnahmen komplett an hilfsbedürftige Kinder und Familien gespendet werden. Zudem kündigte Halmich an, im Dezember bei der jährlichen großen "Ein Herz für Kinder"-Charity-Gala, die live im ZDF übertragen wird, "gerne selbst am Spendentelefon sitzen" zu wollen.

Boxhandschuhe sind bereits unter dem Hammer

Bereits kurz nach ihrem Sieg hatte sie am Samstagabend (14. September) verkündet, dass sie die im Ring getragenen Boxhandschuhe für einen guten Zweck versteigern wolle. Bis Dienstag (24. September) um 17 Uhr können diese ersteigert werden. Der geschätzte Wert der lila-goldenen Arbeitsgeräte von Halmich lag bei 1.500 Euro. Aktuell – Stand Mittwoch (18. September) – liegt das Höchstgebot auf der Auktionsplattform United Charity bei 8.250 Euro. Der Erlös geht an die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern".

Regina Halmich duellierte sich am Samstag zum insgesamt dritten Mal mit TV-Legende Stefan Raab in einem Showkampf und gewann auch das dritte Duell deutlich und souverän nach Punkten. Damit war sie neben Raab die Hauptprotagonistin in dem spektakulären Comeback des Moderators, der erstmals seit seinem TV-Abschied im Jahr 2015 wieder vor einer Fernsehkamera auftauchte.

Stefan Raab kündigt neue TV-Shows an

Raab gab noch im Boxring bekannt, dass er ab sofort wieder Shows machen werde. Er habe mit RTL einen Fünf-Jahresvertrag vereinbart, der neben einer wöchentlichen Show, die bereits am Mittwoch, dem 18. September, auf RTL+ erstmals ausgestrahlt wird, auch große TV-Events umfasst.