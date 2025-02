Zwei Shows in Köln und Frankfurt Nach dem Super Bowl: Kendrick Lamar kommt auch nach Deutschland

Kendrick Lamar und SZA beim Super Bowl 2025. (dam/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 21:13 Uhr

Gerade legte er in der Super Bowl Halftime Show einen spektakulären Auftritt hin, jetzt möchte Kendrick Lamar mit seiner Tour auch Europa erobern. Der Rapper wird für zwei Shows nach Deutschland kommen.

Kurz nach seinem Auftritt beim Super Bowl verkündet Kendrick Lamar (37), mit der Sängerin SZA (35) auch durch Europa zu touren. Wie aus einem Post auf seinem Instagram-Profil hervorgeht, wurden für die "Grand National Tour" der beiden neue Termine hinzugefügt.

13 Städte in Europa möchten sie im kommenden Sommer erobern. Das Duo wird dabei nicht nur unter anderem in Birmingham, Amsterdam oder Barcelona auftreten, sondern auch in zwei deutschen Großstädten. Laut der Tour- Webseite werden Lamar und SZA am 2. Juli eine Show in Köln spielen. Das zweite Konzert findet zwei Tage später, am 4. Juli, in Frankfurt am Main statt. Deutschland bildet den Auftakt zu den Europa-Terminen.

Kurz nachdem er sein sechstes Album "GNX" veröffentlicht hatte, kündigte Kendrick Lamar Ende vergangenen Jahres an, mit der "Grand National Tour" in Nordamerika aufzutreten. Die Tournee beginnt am 19. April in Minneapolis, Minnesota.

SZA unterstützte ihn auch beim Super Bowl

Beim diesjährigen NFL-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles im Caesars Superdome in New Orleans sorgte der 37-Jährige mit einem über zehnminütigen Medley seiner größten Hits für einen spektakulären Auftritt. Auf prominente Unterstützung verzichtete der Rapper dabei nicht: R&B-Star SZA stand mit Lamar auf der Bühne und performte mit ihm die Songs "Luther" und "All the Stars". Zusätzlich schlüpfte Hollywoodstar Samuel L. Jackson (76) in die Rolle des Onkel Sam, während Tennis-Legende Serena Williams (43) mit einer Tanzeinlage zu Lamars Diss-Track "Not Like Us", der gegen seinen Rap-Rivalen Drake (38) gerichtet ist, für Gesprächsstoff sorgte. Besonders pikant: Williams und Drake dateten sich 2011.