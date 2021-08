Nach dem Urlaub: So bleibt die Sommerbräune lange erhalten

Nach dem Urlaub braucht die Haut viel Feuchtigkeit. (ncz/spot)

23.08.2021 22:46 Uhr

Ein goldbrauner Sonnenteint ist das schönste Urlaubssouvenir. Doch ohne die richtige Pflege verschwindet die Urlaubsbräune nach dem Sommer schnell. Mit diesen Tipps und Tricks hält die Bräune bis in den Herbst.

Der Urlaub ist vorbei und der Alltag geht wieder los – das einzige Erinnerungsstück, das aus dem Urlaub bleibt, ist die Sommerbräune. Doch bei niedrigen Temperaturen und bewölktem Wetter verfliegt die schnell wieder. Mit einigen Tipps und Tricks kann man den Sommerteint möglichst lange erhalten und noch bis in den Herbst hinein sommerlich strahlen.

Die richtige Vorbereitung

Bräune erhalten geht nicht erst nach dem Urlaub los – schon vor dem Sonnenbad sollte man die richtige Grundlage für nachhaltige Sommerbräune schaffen. Ein regelmäßiges Peeling sorgt dafür, dass abgestorbene Hautschüppchen nicht auf der Haut bleiben. Generell gilt: Eine gut gepflegte Haut bräunt besser und nachhaltiger. Dazu gehört neben ausreichender Feuchtigkeitspflege auch eine ausgewogene Ernährung und ein balancierter Vitaminhaushalt. Besonders wichtig: Beta-Karotin. Das Vitamin kann die Haut vor Sonnenschäden und -allergie schützen und für eine gleichmäßige Bräune sorgen. Wer eine gleichmäßige Bräune anstrebt und dabei die Haut schonen will, sollte schon vor dem Urlaub täglich Karotin-Tabletten einnehmen.

Richtig sonnen

Einer der wichtigsten Faktoren für lang anhaltende Bräune: Der richtige Umgang mit der Sonne. Gerade am Anfang sollte man die Haut nicht zu lange der prallen Sonne aussetzen, höchstens einige Minuten am Tag. In den ersten Urlaubstagen empfiehlt es sich, hauptsächlich im Schatten zu bleiben – auch dort wird man braun. Nicht vergessen: ausreichend Sonnencreme auftragen. Selbst Hauttypen, die nicht zu Sonnenbrand tendieren, sollten sich nicht ohne Sonnenschutz in der Sonne aufhalten.

Die Haut mit Feuchtigkeit versorgen

Nach dem Sonnenbad ist die Haut besonders durstig – das gilt auch noch Tage und Wochen später. Besonders Produkte mit Aloe vera wirken feuchtigkeitsspendend und beruhigen die angespannte Haut. Das sorgt auch dafür, dass die Bräune länger anhält. Heiße, lange Duschen oder gar Bäder trocknen die Haut noch mehr aus und sollten daher vermieden werden.