Aussage bei Weihnachtskonzert Nach der Geburt seines Kindes: Sido bezeichnet sich als „Single“

Sido bezeichnet sich selbst als "Single". (jom/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 16:34 Uhr

Sido und Georgina Stumpf sind offenbar getrennt. Bei einer seiner Weihnachtsshows in Berlin erklärte der Rapper: "Ich bin übrigens Single."

Sido (44) hat bei einer seiner Weihnachtsshows in der Berliner Columbiahalle mit einer Aussage überrascht: "Ich bin übrigens Single", erklärte er laut Aufnahmen von besagtem Auftritt auf der Bühne. "Falls das jemand als Angebot nehmen möchte." Weiter erzählte er seinen Fans: "Aber ich habe jetzt ein Kind zu Hause. Ich bin Single, aber da ist jetzt ein neues Kind. Ich habe gerade nicht so viel zu tun, ich muss mich um meine kleine Tochter kümmern."

Video News

Im November wurde er wieder Vater

Seine angebliche Ex-Freundin Georgina Stumpf hat erst Ende November die Geburt des gemeinsamen Kindes bekannt gegeben. Ende Oktober hatte sie die Schwangerschaft mit einem Babybauch-Clip bestätigt. Während es für die Twitch-Moderatorin ihr erstes Kind ist, ist es für den Rapper bereits der fünfte Nachwuchs. "Und dann warst du da", schrieb Georgina Stumpf auf Englisch zusammen mit einem roten Herz am 30. November gegen 05:00 Uhr morgens zu einem Foto in ihrer Instagram-Story.

Mit Baby in der Tragetasche zeigte sich Georgina zuletzt in einem Instagram-Clip von Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig (46). Gemeinsam stellten sie einen Weihnachtsbaum auf. Das Verhältnis der Patchworkfamilie gilt als gut: Charlotte Würdig hatte bereits unter dem Clip bei Instagram, mit dem Georgina Stumpf ihren Babybauch erstmals öffentlich zeigte, gratuliert. "Here we go. Freuen uns auf das Kleine." Die werdende Mutter wiederum ließ daraufhin wissen: "Liebe euch."

Sido und Charlotte Würdig hatten 2012 geheiratet. 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn auf die Welt, 2016 ein weiterer. Im März 2020 gab die 46-Jährige die Trennung via Instagram-Story bekannt.