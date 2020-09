Nach Disqualifikation: Novak Djokovic nimmt Linienrichterin in Schutz

08.09.2020 12:05 Uhr

"Sie hat überhaupt nichts Falsches gemacht": Tennisstar Novak Djokovic verteidigt die von ihm getroffene Linienrichterin nach seiner Disqualifikation bei den US Open.

Tennisstar Novak Djokovic (33) nimmt nach seiner Disqualifikation bei den US Open die von ihm getroffene Linienrichterin in Schutz. Sie habe nichts falsch gemacht und er bitte seine Fans, die Frau zu unterstützen. „Bitte denkt daran, dass die Linienrichterin, die gestern Abend von dem Ball getroffen wurde, auch unseren Support braucht“, so der Weltranglistenerste auf Twitter.

Nach seinem Ausschluss bei dem Grand-Slam-Turnier in New York hatten seine Fans ihre Wut im Netz öffentlich gemacht und dabei die Linienrichterin beschuldigt und beschimpft.

Dear #NoleFam thank you for your positive messages.. Please also remember the linesperson that was hit by the ball last night needs our community’s support too. She’s done nothing wrong at all. I ask you to stay especially supportive and caring to her during this time. (1/2)

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 7, 2020