Nach EM-Niederlage: Heiko Maas begleicht Wettschulden mit Bierkasten

01.07.2021 22:01 Uhr

Heiko Maas hat sein Soll erfüllt: Der Bundesaußenminister hat einen Kasten Bier an der britischen Botschaft abgegeben. Zuvor hatte er mit dem britischen Außenminister Dominic Raab im EM-Spiel Deutschland gegen England gewettet - und verloren.

Wettschulden sind Ehrenschulden: Bundesaußenminister Heiko Maas (54) hat besondere Wettschulden eingelöst. An diesem Donnerstag (1. Juli) hat er der britischen Botschafterin Jill Gallard (53) in Berlin einen Kasten Bier übergeben.

Mit seinem Kollegen, dem britischen Außenminister Dominic Raab (47), hatte er um einen Kasten Bier gewettet, dass Deutschland bei der Fußball-EM gegen England gewinnt. Diese Wette hat er bekanntlich verloren und so überreichte Maas nach der 0:2-Niederlage nun einen Kasten, in dem sich Pils aus seinem Heimatbundesland Saarland befand.

„Auch wenn es immer noch schmerzt, ich habe meine Schuld beglichen. Ich hoffe, die Spezialität aus meiner Heimat schmeckt. Prost auf die britisch-deutsche Freundschaft!“, twitterte der Bundesaußenminister im Anschluss. Kollege Raab hatte bereits am 30. Juni auf Twitter angekündigt, dass er das Bier genießen werde.

Even though it still hurts – I settled my debt today, @DominicRaab. I hope you’ll enjoy this specialty from my home state. Cheers to the ??-?? friendship! ? https://t.co/XYU2USsfjv pic.twitter.com/c69FOOmVjn

— Heiko Maas ?? (@HeikoMaas) July 1, 2021