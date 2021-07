Nach Englands-EM-Drama: Wie geht’s Pechvogel Bukayo Saka?

12.07.2021 17:00 Uhr

Er ist gerade Mal 19 Jahre alt und muss während seiner Karriere als Fußballprofi in der englischen Nationalmannschaft schon einiges ertragen: Die Rede ist von Bukayo Saka, der im gestrigen EM-Finale den wichtigsten Elfmeter verschoss. Anstatt den Jungspieler aufzubauen wird er von einigen Anhängern rassistisch beschimpft.

Fassungslose Gesichter, Tränen und Wut bei den Fans der englischen Nationalmannschaft. Ein regelrechtes Drama spielte sich gestern Nacht in den letzten Minuten des großen EM-Finales in London ab. Bukayo Saka (19), vom FC Arsenal war einer der drei Schützen, die während dem Elfmeterschießen voll daneben treffen.

Und Saka war der Letzte. Die Reaktion vieler Briten-Fans allerdings auch das Letzte.

Der Schock sitzt bei den Fußballspielern der englischen Mannschaft immer noch tief. Und wäre die Niederlage gegen Italien und das plötzliche Ausscheiden kurz vor dem EM-Titel nicht schon schlimm genug muss sich der jüngste Fußballprofi Bukayo Saka aus England nun auch noch mit schamlosen und diskriminierenden Beleidigungen auseinander setzen. Dabei wäre der junge Mann am liebsten im Erdboden versunken. Hat er doch einen möglichen Sieg vergeigt.

Unter dem neusten Foto auf dem Instagram-Profil des Kickers gibt es statt tröstender Worte rassistische Kommentare. Einige User verwenden Affen-Emojis um auf Sakas Herkunft anzuspielen. „F*ck dich“ oder „Du bist scheiße. Fass nie wieder einen Fußball an“ sind nur wenige der bösartigen Äußerungen. Ein absolutes No-Go!

Saka, dessen Karriere 2018 beim FC Arsenal anfing, konnte seine Enttäuschung über die grauenvolle Niederlage gegen Italien nicht mehr für sich behalten. Kurz nach dem Fehlschuss fing der Buhmann der Nation bereits am Strafstoßpunkt an zu weinen. Mit seinem Trikot versuchte der 1,78 Meter große Schütze sein Gesicht zu verbergen und die Tränen zu trocknen.

Seine Fußballkollegen und Trainer Gareth Southgate (50) nahmen ihren Schützling daraufhin tröstend in die Arme. Bilder, die einem das Herz zerreißen.

Neben Saka müssen sich auch Marcus Rashford (23) und Jadon Sancho (21) fiese Beleidigungen anhören, die ebenfalls daneben schossen. Die Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren gegen die rassistischen Social-Media-Nutzer. Während die anderen beiden Schützen Rashford und Sancho nur für den Elfmeter eingewechselt wurden, musste der erst 19-Jährige Bukayo ausgerechnet als Allerletzter schießen.

Der Druck der dabei auf den Schultern des Kickers gelastet haben muss ist kaum vorstellbar. Und obwohl England seit 55 Jahren erstmals wieder im Finale um dem Kampf des EM-Titels stand schien das vielen Fußball-Fans nicht zu reichen.

Nicht ganz unbeteiligt an den Fehlschüssen der drei Jungprofis ist für viele eingeschworene Fans der Trainer der englischen Mannschaft – Gareth Southgate (50). Denn er war es, der am Ende des großen Finales offenbar drei völlig falsche Schützen für das Elfmeterschießen auswählte.

Sancho und Rashford, die viel zu wenig Erfahrung hatten und erst kurz vor Schluss eingewechselt wurden, und der gerade mal 19-Jährige Saka, der dem Druck einfach noch nicht gewachsen war. Ein fataler Fehler von Southgate, für den er jetzt mit einem enormen Shitstorm bezahlen muss. Für alle Beteiligten wird diese Niederlage sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben.

Inzwischen hat auch das englische Königshaus Wind von den furchtbaren Anfeindungen gegenüber den drei Spielern bekommen. Prinz William (39), der das Finale gemeinsam mit seiner Frau Kate (39) und Söhnchen George (7) aus dem Stadion beobachtete ist schockiert über die Geschehnisse. Über den offiziellen Account der Royals twittert er: „Ich bin über die rassischen Beleidigungen gegenüber den englischen Spielern nach dem Spiel gestern enttäuscht. Es ist absolut unakzeptabel, dass Spieler so ein abscheuliches Verhalten ertragen müssen. Es muss aufhören und alle, die involviert sind, müssen verantwortlich gemacht werden.“

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021