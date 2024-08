Mit Lively, Reynolds, Cooper ... Nach Europa-Tour: Taylor Swift und Travis Kelce lassen es krachen!

Travis Kelce und Taylor Swift haben endlich wieder Zeit füreinander. Zumindest kurz. (mia/spot)

SpotOn News | 26.08.2024, 14:00 Uhr

Nach der Arbeit kommt das Vergnügen: Taylor Swift und Travis Kelce feiern auf Rhode Island ihr Wiedersehen. Zu trauter Zweisamkeit kommt es dabei aber nicht - stattdessen lässt es das Paar mit einer Party im Strandhaus und zahlreichen Promi-Freunden krachen.

Die Party geht weiter: Nach ihrer umjubelten Europa-Tour hat sich Taylor Swift (34) ein Wochenende mit ihrem Liebsten Travis Kelce (34) und Freunden auf Rhode Island gegönnt.

Das Paar war am Samstag (24.8.) von "TMZ" in Swifts Strandhaus gesichtet worden. Die zwei hatten seit Mitte Juli wenig oder sogar gar keine Zeit mehr miteinander – das letzte Mal gesehen wurde Kelce auf einem Konzert von Swift in Gelsenkirchen. Seitdem waren beide schwer beschäftigt: Swift tourte quer durch Europa, während für Kelce die Vorsaison mit den Kansas City Chiefs startete.

Geburtstagsparty für Blake Lively?

Ruhig ging es an dem Wochenende nun aber auch nicht zu. Swift und Kelce schmissen offenbar eine große Party in ihrem Strandhaus, zu der zahlreiche prominente Freunde eingeladen waren. Unter anderem waren auch Blake Lively (37) und ihr Mann Ryan Reynolds (47) vor Ort, wie das US-Magazin "People" berichtet – offenbar wurde Livelys 37. Geburtstag am Sonntag gemeinsam gefeiert. Der "Gossip Girl"-Star und die Sängerin sind seit fast zehn Jahren eng befreundet. Sogar Livelys Kinder kamen bereits in mehreren Songs Swifts vor, auf "Gorgeous" ist Livelys Tochter James (9) zu hören. Auch auf der Strandhaus-Party tobten mehrere Kinder durch das Haus.

Weitere Gäste waren Bradley Cooper (49) und seine Tochter Lea (7). Coopers Freundin Gigi Hadid (29) wurde allerdings nicht gesehen. Dafür waren Travis' Kollege, Quarterback Patrick Mahomes (28), mit Frau und Tochter sowie Kelces Bruder Jason Kelce (36) und dessen Ehefrau Kylie Kelce (32) dabei.

Nun darf wieder Taylor Swift jubeln

Wie "TMZ" auch berichtet, soll Swift bis Oktober nun erstmal freihaben, während für Kelce mit dem Eröffnungsspiel am 5. September eine neue Saison startet. Es ist also davon auszugehen, dass Taylor Swift in nächster Zeit wieder ihrem Freund von der Tribüne zujubeln wird, nachdem er in den letzten Monaten auf mindestens 14 Konzerten seiner Liebsten war.