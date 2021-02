Nach Fehlgeburt & Operation: Chrissy Teigen zeigt ihren vernarbten Bauch

15.02.2021 16:00 Uhr

Chrissy Teigen zeigt jetzt das erste Mal nach ihrer Fehlgeburt und ihrer Bauch-Operation, wie ihr Körper aussieht...

Zum Valentinstag haben auch dieses Jahr wieder viele Stars ihren Partnern große Liebeserklärungen gemacht. Model Chrissy Teigens (35) Botschaft zum Tag der Liebe geht allerdings vor allem an sich selbst…

Sie zeigt ihren Bauch nach Fehlgeburt und Operation

In ihrer Instagram-Story teilt Chrissy jetzt ein sehr intimes Bild mit ihren Fans. Zu sehen ist nämlich ihr nackter Oberkörper, an dem einige Pflaster und Narben auffallen. Kein Wunder, denn hinter der Frau von Sänger John Legend liegen einige harte Monate – sowohl körperlich als auch mental. Erst Oktober letzten Jahres erlitt sie eine Fehlgeburt und vor kurzem wurde sie erneut am Bauch operiert.

Chrissy Teigen hat einiges durchgemacht

Mit dem freizügigen Foto will Chrissy Teigen vor allem eins: Mehr Selbstliebe auf ihrem Kanal verbreiten. „Froher Valentinstag. Liebe dich selbst!“, kommentiert die zweifache Mama ihren Schnappschuss. Weiter schreibt sie über ihren Körper: „Die B**** hat einiges durchgemacht.“ Chrissy kann definitiv mächtig stolz auf sich und ihren Körper sein.

Sie schockt mit XXL-Schlauchbootlippen

Dass das Model kein Problem damit hat, sich auch mal „unperfekt“ auf Social-Media zu zeigen, beweist sie nicht nur mit diesem Foto, sondern auch in ihrem neuesten Post. Dort strahlt Chrissy nämlich nicht aufgestylt in die Kamera, sondern schockt mit XXL-Schlauchbootlippen. Die kommen laut der 35-Jährigen allerdings nicht von einem Schönheitseingriff, der schief gelaufen ist, sondern von einer allergischen Reaktion.

Ihr fehlen drei Zähne

Das ist jedoch nicht das einzige Beauty-Problem, was Chrissy in den letzten Woche im Mundbereich hat. Im Interview mit Ellen DeGeneres, in der gleichnamigen Show, plauderte Chrissy vor kurzem aus, dass sie drei ihrer Zähne verloren hat. Der Grund: Die provisorischen Kronen haben, nach einem Biss in eine amerikanische Süßigkeit einfach nachgegeben. „Ich kaufte mir Mini-Fruit-Roll-Ups und ich hatte einen Bissen von einem und dann fiel mein Zahn raus“, verrät Teigen.

