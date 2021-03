Nach fieser Bachelor-Abfuhr: Das denkt Stephie heute

Stephie Stark

18.03.2021 13:56 Uhr

Kurz vorm Finale platzt der große Rosentraum von Kandidatin Stephie Stark. Bachelor Niko holt die ausgeschiedene Favoriten Michèle zurück und Stephie muss das Feld räumen. Nun hat sie erstmals verraten, wie sie sich dabei gefühlt hat.

Es hätte so schön sein können. Bachelor Niko (30) wählt Kandidatin Stephie (25) völlig überraschend ins Finale. Die kann ihr Glück kaum fassen, macht sich zum ersten Mal tatsächlich Hoffnungen auf die heißbegehrte letzte Rose. Doch dann der Schlag ins Gesicht: Niko bereut seine Entscheidung. Holt Michèle zurück und kickt Stephie doch noch aus der Show. Im Interview mit RTL erinnert sich die hübsche Blondine an diesen schrecklichen Moment zurück.

„Komplette Leere“

Eigentlich stand für Stephie und Niko das langersehnte Dreamdate auf dem Plan. Doch stattdessen serviert der Bachelor die 25-Jährige ab und das vor laufender Kamera. „Da hatte ich wirklich einerseits tausende Gedanken im Kopf und andererseits eine komplette Leere.“, erzählt Stephie im Interview mit RTL. Vor allem eine Frage bleibt nach dem Gespräch offen: Warum kann man sich denn auch nicht im Vorhinein ein paar mehr Gedanken dazu machen, wenn man ja weiß, was auch für eine Entscheidung auf einen zukommt?“ rätselt die 25-Jährige.

So schnell hat Niko Stephie abgehakt

Besonders verletzend für Stephie? Die Art und Weise, wie Niko sie abserviert hat: „Dass es tatsächlich für ihn nur so kurz dieses Gespräch war und das ist dann einfach damit gegessen, das war für mich ein bisschen hart, weil ich mir dann doch so vorkam, als hätte er mich jetzt einfach nur mitgenommen, so dass er sich die Entscheidung im Finale dann einfach leichter macht.“, erinnert sie sich im Interview mit RTL. „Als wäre ich jetzt einfach nur so eine Pappfigur, die man dann einfach so mitnimmt und dann sagt man so Ah nee, doch nicht“ und als hätte es da nichts davor gegeben, zwischen uns.“

Mitleid mit Mimi

Ihr zweite Gedanke galt dann Kandidatin Mimi. Die 26-Jährige sollte eigentlich mit Stephie im Finale stehen. Doch anstelle dessen fiel die Entscheidung plötzlich zwischen ihr und der zurückgeholten Michèle. Eine absolute Horror-Vorstellung für Stephie: „Vor allem weil mir Mimi zuerst auch leid getan hat. Ich dachte mir: Oh Gott, sie ist jetzt total chancenlos und wird sicher nicht die letzte Rose bekommen.“ Falsch gedacht, denn am Ende entscheidet sich Niko mit einer flammende Liebeserklärung doch für die hübsche Polin.

Gefühlschaos bei Bachelor Niko geht in die zweite Runde

Wer glaubt, dass Bachelor Niko sich nun endgültig entschieden hat, der irrt. Angeblich soll der Rosenkavalier Mimi nach dem Finale direkt wieder abgeschossen haben, um Kandidatin Michèle ein zweites Mal zurück ins Boot zu holen. Schenkt man den Gerüchten Glaube, so sollen die beiden inzwischen ein Paar sein. Klarheit wird es wohl erst am Mittwoch geben, wenn „Der Bachelor – Nach der letzten Rose“ um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird. Auf TVNOW ist das große Wiedersehen bereits am 20. März zu sehen.