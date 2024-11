"Daran ist absolut nichts Wahres" Nach Gerüchten: „Joker“-Serie mit Barry Keoghan nicht in der Mache

SpotOn News | 09.11.2024, 18:01 Uhr

Im Internet geisterte zuletzt umher, dass "Saltburn"-Star Barry Keoghan für eine neue "Joker"-Serie vor die Kamera treten soll. James Gunn gebietet den Gerüchten jetzt Einhalt.

Batman bekommt es offenbar vorerst nicht wieder mit dem ikonischen Joker zu tun – zumindest nicht in einer Spin-off-Serie, über die kürzlich spekuliert wurde. Gerüchten zufolge sei "Saltburn"-Star Barry Keoghan (32) verpflichtet worden, um in einer eigenen "Joker"-Serie den Erzfeind des Superhelden zu verkörpern. James Gunn (58), Regisseur und Co-Chef der DC Studios neben Peter Safran (58), schiebt den Spekulationen jedoch direkt einen Riegel vor.

"Joker"-Serie ist mit Keoghan nicht im Gespräch

Offenbar gab es zuletzt insbesondere auf der Social-Media-Plattform Threads verstärkt Berichte und Diskussionen über eine kommende "Joker"-Serie. Dort meldete sich Gunn jetzt auch zu Wort. Er teilte beispielhaft einen Beitrag über die angebliche Produktion und erklärte, dass er sich eingeloggt habe und plötzlich von jedem danach gefragt werde. "Nein, daran ist absolut nichts Wahres", schreibt der 58-Jährige weiter. "Eine 'Joker'-Serie ist weder im Gespräch, noch wurde sie bisher überhaupt in Erwägung gezogen. Sorry."

Dass ausgerechnet der irische Schauspieler Barry Keoghan, der unter anderem im vergangenen Jahr mit seiner Rolle in "Saltburn" für viel Aufsehen gesorgt hatte, den Gerüchten zufolge den Joker darstellen sollte, kommt nicht von ungefähr. Er schlüpfte bereits für "The Batman" aus dem Jahr 2022 in einem kurzen Cameo in die Rolle, eine längere Szene mit ihm für die Kinofassung fiel jedoch dem Schnitt zum Opfer. Die rund fünfminütige Szene, in der er auf Hauptdarsteller Robert Pattinson (38) trifft, wurde später veröffentlicht.