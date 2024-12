Mit einem gemeinsamen Video Nach Gerüchten: Reality-Star Kim Virginia Hartung bestätigt neue Liebe

Deutschland hat ein neues Reality-Paar: Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac bestätigten nun, dass sie sich daten. (ae/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 11:35 Uhr

Die Gerüchteküche brodelte, nun hat Ex-Dschungelcamperin Kim Virginia Hartung bestätigt, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Sie befände sich mit Nikola Glumac in der Kennenlernphase.

Kim Virginia Hartung (29), die in der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Anfang des Jahres den sechsten Platz erreicht hatte und mit ihren Angriffen gegen ihre Ex-Liaison Mike Heiter (32) auffiel, ist wieder vergeben. Sie präsentierte nach Gerüchten tatsächlich den ehemaligen "Temptation Island"-Kandidaten Nikola Glumac (28) als den neuen Mann an ihrer Seite. Damit hat die deutsche Reality-TV-Szene ein neues Pärchen.

Video News

In einem TikTok-Video räumte Hartung mit den seit Tagen schwelenden Gerüchten auf. Sie begann mit den Worten "Wir haben euch was zu sagen …" und winkte dann Glumac vor die Kamera. Während er seinen Arm um sie legte, schilderte sie: "Wir können noch gar nicht erzählen, wie das zustande gekommen ist, aber jetzt nehmen wir euch mit." Zum Beziehungsstatus fragte sie ihn: "Ja, was sind wir denn?" Als er das nicht so richtig beantworten konnte, hakte sie nach: "Du willst also mein Mann werden?" Darauf lautete seine Antworte: "Ja, bald."

Bei "Promis unter Palmen" nähergekommen?

Verlobt sind sie aber wohl noch nicht. Sie seien erst in der "Kennenlernphase", betonte die 29-Jährige, die 2021 als "Bachelor"-Kandidatin ihre TV-Karriere startete. Sie würden sich aber schon seit drei Jahren kennen. Das sei eine "crazy Geschichte", die sie demnächst auch mit ihren Fans teilen wollten. "Erst haben wir gedacht, wir wollen das ganze geheim halten und für uns genießen, aber das ging irgendwie nicht", erklärte Hartung. "Es wird auf jeden Fall von uns sehr viel kommen, dass ihr das wisst", kündigte Glumac an.

Seine Ex-Frau Gloria Glumac (32), die dieses Jahr beim "Sommerhaus der Stars" dabei war, hatte die Gerüchte Anfang Dezember ins Laufen gebracht. Sie hatte in einer Instagram-Story aufmerksam gemacht: "Kim und Niko waren bei Promis unter Palmen (…) Die haben sich da natürlich intensiver kennengelernt, denkt euch dann einfach, was da passiert sein kann oder nicht …". Sat.1 will die neue Staffel im kommenden Frühjahr ausstrahlen. Nach Gloria Glumacs Äußerungen tauchte ein Video bei TikTok auf, in dem beide händchenhaltend in Köln zu sehen waren.

Von 2020 bis Mitte 2022 war Nikola Glumac mit Gloria verheiratet, die er in einem Kroatien-Urlaub kennengelernt hatte. 2022 machte das Paar bei "Temptation Island" mit, wonach die Ehe zerbrach. Im Frühjahr 2023 gewannen sie aber noch gemeinsam die Realityshow "Prominent getrennt". Auch Kim Virginia Hartung hat reichlich Reality-TV-Erfahrung – von "Der Bachelor" über "Temptation Island" (wo sie ebenfalls 2022 dabei war, für einen Kuss-Eklat sorgte und die Show nach einem Streit verlassen musste) bis hin zu "Are You The One?" im Jahr 2023.