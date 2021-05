Nach großer Löschaktion: Lena Meyer-Landrut ist zurück auf Instagram

Lena Meyer-Landrut ist nach langer Funkstille zurück (rto/spot)

18.05.2021 22:46 Uhr

Lena Meyer-Landrut hat ihr Schweigen auf Instagram gebrochen und ein kleines Video gepostet, mit dem sie offenbar einen neuen Song ankündigt.

Die Follower von Lena Meyer-Landrut (29) haben gestern (17. Mai) nicht schlecht gestaunt: Die Sängerin hatte auf ihrem Instagram-Account Tabula rasa gemacht und alle Bilder und Beiträge komplett gelöscht. Lange hielt die Funkstille aber nicht an. Heute (18. Mai) meldete sich die 29-Jährige mit einem kleinen Video zurück und wurde mit ganz viel „Love“ von ihren Fans überschüttet.

In dem kurzen Clip sind kurze Ausschnitte von Konzerten vermischt mit anderen Video-Sequenzen zu sehen. Darunter läuft ein Dance-angehauchter Up-Tempo-Beat. Am Ende wird zuletzt das Datum 21. Mai mit dem Wort „Optimistic“ eingeblendet. Ob die Sängerin damit eine neue Single oder gar ein neues Album ankündigt, wird draus nicht klar. „Only Love, L“, Lenas letztes Studio-Album, erschien am 5. April 2019 und landete auf dem zweiten Platz der deutschen Albumcharts.

Fans begrüßen sie überschwänglich zurück

Innerhalb weniger Stunden konnte der Post fast 700.000 Aufrufe sammeln und die Kommentarspalte quillt quasi vor überschwänglichen Posts über. Unter den Kommentierenden befinden sich auch viele Promis wie Model Stefanie Giesinger (24), Moderatorin Palina Rojinski (36) oder YouTuberin Dagi Bee (26). So viel Zuspruch hat Meyer-Landrut offenbar nicht erwartet: „So viel love von euch – null mit gerechnet“, kommentiert die Sängerin ihren eigenen Post.

2021 war Lena Meyer-Landrut auf jeden Fall nicht gerade aktiv auf Instagram. Nach einem Neujahresgruß an ihre Fans hatte sie sich Anfang April kurz in einer Story zu Wort gemeldet.