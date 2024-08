Zweite Zeremonie in Planung? Nach Hochzeit mit Rocker-Sohn: Millie Bobby Brown nennt sich Bongiovi

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi sind offiziell seit 2021 liiert. (rho/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 22:21 Uhr

Rund drei Monate nach ihrer privaten Trauung hat Millie Bobby Brown offenbar indirekt verkündet, dass sie den Namen ihres Mannes Jake Bongiovi angenommen hat. Der modelnde Schauspieler ist der Sohn von Musiker Jon Bon Jovi.

Jetzt ist es offenbar offiziell: Millie Bobby Brown (20) veröffentlicht nach einer intimen Hochzeit mit Jake Bongiovi (22) im Mai ihren neuen Namen. Sie nennt sich anscheinend Millie Bobby Brown Bongiovi. Das deutet die Serienheldin aus "Stranger Things" auf ihrem Instagram-Account an. In einer Reihe von Fotos vom Set der fünften Staffel der beliebten Netflix-Produktion postet Brown unter anderem einen Schnappschuss, der genau diesen Namen zeigt.

Millie Bobby Brown: Eine Ehe im Eiltempo

Im November 2021 veröffentlichte Millie Bobby Brown ein erstes, gemeinsames Pärchenfoto mit Jake Bongiovi auf Instagram. Im April 2023 machte Brown dann die Verlobung mit dem Sohn des Rockmusikers Jon Bon Jovi (62) publik. Im Mai dieses Jahres wurde in einer kleinen Zeremonie geheiratet, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten.

Die Schauspielerin und der Rockstar-Sohn sollen angeblich eine zweite, größere Hochzeit für diesen September planen. Das berichtete die britische "The Sun" vor einigen Wochen unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Auch Browns Schauspielkollegen aus der Erfolgsserie "Stranger Things" sowie weitere prominente Gäste sollen dafür anreisen.

Dreharbeiten zu Serienfinale von "Stranger Things" fortgeschritten

Im Juli hat Netflix einen ersten Blick hinter die Kulissen der fünften und letzten Staffel der Retro-Mystery-Serie veröffentlicht. "Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Dreharbeiten und es ist aufregend", hieß es damals. Vermutlich im nächsten Jahr wird das Finale auf Netflix zu sehen sein. Danach werden die Duffer-Brüder Matt und Ross, die das Ganze erdacht haben, Branchenberichten zufolge unter anderem eine neue Horror-Serie für den Streamingdienst produzieren – mit dem Titel "Something Very Bad Is Going To Happen".