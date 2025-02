Bestseller "Verity" und mehr Nach „It Ends With Us“: Auch diese Bücher der Autorin werden verfilmt

SpotOn News | 05.02.2025, 19:31 Uhr

Trotz des Riesenerfolgs von "Nur noch ein einziges Mal" wird es die Fortsetzung wohl nicht ins Kino schaffen. Schuld ist der Rechtsstreit zwischen Justin Baldoni und Blake Lively. Derzeit werden aber andere Bestseller von Autorin Colleen Hoover verfilmt.

Die öffentliche Schlammschlacht zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) wirft einen düsteren Schatten auf Colleen Hoovers (45) erste Buchverfilmung. Dabei könnte alles so schön sein. Das Drama "It Ends With Us" (Dt. "Nur noch ein einziges Mal") war ein voller Erfolg. Rund 350 Millionen US-Dollar konnte die Bestsellerverfilmung weltweit einspielen.

Während Lively und Baldoni ihren Rechtsstreit ausfechten, begraben Fans allmählich die Hoffnung, dass sie auch den Folgeband "It Starts With Us" (Dt. "Nur noch einmal und für immer") irgendwann im Kino erleben können. Wenigstens ein kleiner Trost: Aktuell befinden sich die Verfilmungen von drei weiteren Hoover-Romanen in Arbeit.

Anne Hathaway und Dakota Johnson in "Verity"

Noch vor dem Kinostart von "Nur noch ein einziges Mal" wurde schon die nächste Buchverfilmung angekündigt: Amazon MGM Studios arbeitet an der Adaption von Hoovers Suspense-Romance "Verity". Wie das Studio Ende 2024 via Instagram verkündete, schlüpft Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (42) in die titelgebende Rolle der Verity Crawford. Wenig später wurden Dakota Johnson (35) und Josh Hartnett (46) in weiteren Hauptrollen bekannt gegeben. Die Regie übernimmt Michael Showalter (54). Er und Hathaway arbeiteten schon für den im vergangenen Jahr erschienenen "Als du mich sahst" zusammen, ebenfalls eine Buchverfilmung der Amazon MGM Studios. Ein Starttermin für "Verity" wurde noch nicht bekannt gegeben.

In "Verity" geht es um die Jungautorin Lowen Ashleigh (Johnson), die das lukrative Angebot bekommt, den Thriller der gefeierten Starautorin Verity Crawford (Hathaway) zu Ende zu schreiben. Verity ist seit einem Autounfall nicht mehr ansprechbar. Lowen nimmt das Angebot an, auch weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy (Hartnett) hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords stößt sie auf dunkle Geheimnisse.

Familiendrama "Regretting You" mit Allison Williams und Mckenna Grace

Während Fans im Sommer ins Kino zu "Nur noch ein einziges Mal" strömten, gab Constantin Film die Verfilmung von "Regretting You" bekannt. Die Regie übernimmt Josh Boone (45, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"), in den Hauptrollen sind bereits Allison Williams (36), Mckenna Grace (18), Dave Franco (39) und Mason Thames (17) bestätigt. Im Zentrum des Familiendramas steht die angespannte Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Morgan (Williams) und Clara (Grace). Es geht um die erste Liebe, einen tragischen Schicksalsschlag, Lügen und Geheimnisse.

Der Roman "Regretting You" erschien in Deutschland 2020 unter dem Titel "All das Ungesagte zwischen uns". Der Beginn der Dreharbeiten ist laut Mitteilung von Constantin Film für März 2025 geplant.

"Reminders of Him" soll im Februar 2026 erscheinen

Der einzige Film, der bislang schon ein Startdatum hat, ist "Reminders of Him", an dem derzeit Universal Pictures arbeitet. Der Film basiert auf Hoovers gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2022, der in Deutschland unter dem Titel "Für immer ein Teil von dir" erschienen ist. Von der Besetzung ist noch nichts bekannt, lediglich, dass Vanessa Caswill die Regie übernehmen wird. Bekannt ist die Filmemacherin vor allem für ihre Arbeit an dem Netflix-Film "Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick" aus dem Jahr 2023. Universal will "Reminders of Him" pünktlich zum Valentinstag am 13. Februar 2026 in die Kinos bringen.

Bei diesem Film ist Hoover selbst auch am Drehbuch beteiligt. Sie schrieb es zusammen mit Lauren Levine ("Brücke nach Terabithia"), mit der sie den Film auch produzieren wird, wie "Deadline" berichtet. Demnach sagte sie über das Projekt: "Ich bin überzeugt, dass Universal der richtige Partner ist, um dieser Geschichte gerecht zu werden. Es gibt keinen besseren Weg, um Heartbones Entertainment zu gründen, mein Unternehmen mit meiner Produktionspartnerin Lauren Levine." Die Geschichte von "Reminders of Him", die eine Mutter dabei begleitet, mit ihrer Vergangenheit abzuschließen und ihre Tochter zurückzugewinnen, habe einen "besonderen Platz" in ihrem Herzen, so die Erfolgsautorin.

Wer ist Colleen Hoover?

Colleen Hoover zählt zu den gegenwärtig international erfolgreichsten Autorinnen. 20 ihrer Romane schafften es an die Spitze der Bestsellerliste der "New York Times". Ihr Erfolg wurde auch durch TikTok geprägt. So erlangte das nun verfilmte Drama "Nur noch ein einziges Mal" Jahre nach seinem Erscheinen durch die Plattform neuen Aufwind. Ihr Debütroman "Slammed" erschien im Jahr 2012, in Deutschland ein Jahr später unter dem Titel "Weil ich Layken liebe". Hoover schreibt hauptsächlich Liebesgeschichten, aber auch Thriller, vor allem in dem inzwischen auch in Deutschland sehr erfolgreichen Genre "New Adult". Weitere Werke aus ihrer Feder, zu denen noch keine Pläne für Filmadaptionen bekannt sind, sind etwa "November 9" (Dt. "Nächstes Jahr am selben Tag"), "Ugly Love" (Dt. "Zurück ins Leben geliebt"), "Layla", "Too Late", "Finding Perfect" und mehr.