"Sie kann es nicht alleine schaffen" Nach Joe Bidens Entscheidung: Diese Promis unterstützen Kamala Harris

Kamala Harris möchte als demokratische Gegen-Kandidatin zu Donald Trump ins Rennen um die US-Präsidentschaftswahl gehen. (the/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 18:34 Uhr

Kamala Harris wird derzeit als neue Spitzenkandidatin der US-Demokraten gehandelt. Nicht nur Joe Biden hat seiner Vizepräsidentin seine Unterstützung zugesichert. Auch zahlreiche Promis stehen hinter der Politikerin, die die erste Frau im Weißen Haus werden könnte.

Nachdem sich Joe Biden (81) aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft 2024 zurückgezogen hat, steht seine Stellvertreterin Kamala Harris (59) als neue Spitzenkandidatin für die Demokraten im Fokus. Sie hat angekündigt, selbst kandidieren zu wollen und wird nun nicht nur von Biden und demokratischen Spitzenpolitikern, sondern auch von Stimmen aus der Promi-Welt öffentlich unterstützt. Bei einem Wahlsieg im November wäre Kamala Harris die erste Frau an der Spitze der USA.

Hillary Clinton steht hinter Kamala Harris

Unter anderem äußerte die ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton (76), die 2016 die Wahl gegen Donald Trump verlor, ihre Solidarität für Harris auf Social Media. Auf Instagram schrieb Clinton zu einem gemeinsamen Foto mit ihrer Kollegin: "Ich kenne Kamala Harris schon lange. Diese brillante Staatsanwältin wird gegen den verurteilten Schwerverbrecher Donald Trump und die Agenda des Projekts 2025 antreten, das uns unsere Freiheiten wegnimmt. Aber sie kann es nicht alleine schaffen. Werden Sie Teil dieser historischen Kampagne."

Katy Perry und Ariana Grande sind Kamala-Harris-Fans

Sängerin Katy Perry (39) postete angesichts der Ankündigung von Joe Bidens Rückzug ein kurzes Video auf Instagram, in dem sie einen Part ihrer neuen Single "Woman's World" in die Kamera singt: "Es ist eine Frauenwelt und du kannst froh sein, darin zu leben." Dazu verfasste sie den Kommentar: "Das war's. Das ist die Überschrift." In ihrer Story repostete sie zudem einen Post, in dem Aufnahmen von Kamala Harris mit ihrem neuen Song unterlegt sind.

Sängerin Ariana Grande (31) zeigte auf ihren Social-Media-Kanälen ebenfalls ihre Unterstützung für Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin. Sie repostete in ihrer Instagram-Story Joe Bidens Post zu seiner Entscheidung seine Vizepräsidentin als Kandidatin zu unterstützen und fügte dazu einen Link hinzu, über den sich US-Bürger zum Wählen registrieren können.

Jamie Lee Curtis sieht in Kamala Harris Hoffnung

Schauspielerin Jamie Lee Curtis (65) sprach nicht nur Joe Biden ihren Dank für seine Arbeit und seine Entscheidung aus, sondern gab auch bekannt: "Ich unterstütze Joe Biden und seine Entscheidung zurückzutreten und Kamala Harris vorbehaltlos zu unterstützen. Sie ist vertrauenswürdig und geprüft, sie ist eine glühende Verfechterin der Rechte von Frauen und People of Color. Ihre Botschaft ist eine der Hoffnung und der Einheit für Amerika in einer Zeit der großen nationalen Spaltung."

John Legend schließt sich an

Dem schloss sich auch Sänger John Legend (45) mit einem Statement auf Social Media an. "Ich bin so bereit dafür, mitzuhelfen, dass die pro-demokratische Koalition Trumps autoritäres und unterdrückendes Project 2025 zurückweist und Kamala Harris als unsere Präsidentin wählt. Sie ist bereit für diesen Kampf und ich freue mich darauf, ihr zu helfen, wo ich nur kann."