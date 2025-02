"Bus- und Bähtag" Nach Jürgens Aus: Es geht für Timur und Jörg in die Dschungelprüfung

Jörg Dahlmann wurde von seinen Mitcampern in die Dschungelprüfung gewählt. (wue/spot)

SpotOn News | 01.02.2025, 18:00 Uhr

Wie werden sich Timur Ülker und Jörg Dahlmann wohl in der anstehenden Dschungelprüfung schlagen? Diese Frage wird in der nächsten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Ausgabe am Samstagabend geklärt.

Jürgen Hingsen (67) hat am Freitag als erster Kandidat den RTL-Dschungel verlassen. Damit haben die verbliebenen Promis in der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nicht nur die erste Hürde auf dem Weg zur Dschungelkrone hinter sich gelassen. Für die Teilnehmenden steht zudem eine große Änderung an. Nicht mehr das Publikum bestimmt ab sofort, wer sich der Dschungelprüfung stellen muss und somit womöglich Essen für die Gruppe erkämpfen kann. Sie selbst wählen die Kandidatinnen oder Kandidaten aus, die antreten sollen.

Dschungelausflug am "Bus- und Bähtag"

In die erste durch Teilnehmenden-Wahl entschiedene Prüfung wagen sich Timur Ülker (35) und Jörg Dahlmann (66), wie der Sender in einer kurzen Vorschau auf seiner Webseite zeigt. Am "Bus- und Bähtag" ist das Duo auf der Jagd nach den Sternen, die Lebensmittel für das Camp versprechen. Wie die Vorschau andeutet, bevor es das Ganze am heutigen Samstagabend bei RTL (auch via RTL+) dann in voller Länge zu sehen gibt, bekommen es die beiden mit allerlei Ekelkram zu tun.

Ganz egal wie das Bus-Abenteuer für das Camper-Duo endet, gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Grund zur Freude. Am Vortag war eine Schatzsuche an der finalen Frage gescheitert, dabei war es jedoch zu einem kleinen Fehler gekommen. RTL hat mitgeteilt, dass die Promis dafür entschädigt werden. "Sorry liebe Dschungel-Fans, aber vor lauter Kakalackas, Mehlwürmern und anderen Insekten ist uns bei der Frage der Schatztruhe ein Fehler unterlaufen. Die Stars werden die Belohnung morgen erhalten", heißt es auf dem Instagram-Account der Show. Das sei "Ehrensache!" Was die Camper wohl bekommen?

Um 20:15 Uhr geht es weiter mit dem Dschungelcamp. Seit dem 24. Januar sind alle Ausgaben der aktuellen Staffel jeweils täglich zur Primetime zu sehen.