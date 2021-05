Nach Kokain-Vorwürfen gegen ESC-Gewinner: Drogentest-Ergebnis ist da!

24.05.2021 19:00 Uhr

Endlich ist die Angelegenheit geklärt: Damiano David von Maneskin hat keine Drogen genommen. Ein entsprechendes Testergebnis liegt der Europäischen Rundfunkunion nun vor.

Damit sollten alle Spekulationen nun beendet sein: Damiano David (22), der Sänger der italienischen Rockband Maneskin, die den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen hat, hat keine Drogen genommen. Dies gehe aus einem Test hervor, dessen Ergebnis der Europäische Rundfunkunion (EBU) vorliegt. In einer Mitteilung heißt es: „Im Green Room hat es keinen Drogenkonsum gegeben und wir betrachten die Angelegenheit als abgeschlossen.“

Die EBU erklärt, dass man sich das vorliegende Videomaterial genau angesehen habe und ein freiwilliger Drogentest Davids negativ ausgefallen sei. Im britischen Frühstücksfernsehen, in der Sendung „BBC Breakfast“, war der Sänger zuvor am Morgen des 24. Mai zum wiederholten Mal auf die Vorwürfe eingegangen.

“I feel really offended, these kind of things are outrageous”

Eurovision winners Måneskin tell #BBCBreakfast speculation around footage showing the lead singer leaning over a table is overshadowing their win. https://t.co/mD1JoiVjLT pic.twitter.com/EofFgSvwOO

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 24, 2021