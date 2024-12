Superstar erneut spendabel Nach Kompliment: Taylor Swift schickt junger Patientin Outfit

Taylor Swift als Weihnachtsengel. (smi/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 18:45 Uhr

Bei einem Besuch in einem Kinderkrankenhaus hatte eine junge Patientin Taylor Swifts Outfit gelobt. Ein paar Tage später bekommt sie ein Paket: Darin stecken ebendiese Klamotten. Nicht das einzige Weihnachtsgeschenk des Superstars in diesem Jahr.

Vorweihnachtliche Bescherung für einen Fan von Taylor Swift (35). Die Sängerin schickte einem Mädchen namens Naya ein Outfit im Wert von 4.500 Euro in ein Kinderkrankenhaus. Der Hintergrund: Swift hatte vor ein paar Tagen ein Krankenhaus in Kansas City besucht.

Dabei schaute sie im Zimmer von Naya vorbei und signierte ein Buch zu ihrer Eras Tour. Dabei lobte die Teenagerin das Outfit des Superstars. Sie nannte es "Tea". Ein Slangwort, das eigentlich so viel wie "Klatsch und Tratsch" bedeutet, aber als Kompliment gemeint war. Das Video von Swifts Visite ging auf TikTok viral.

Ein paar Tage später legte Naya nach. Sie postete ebenfalls auf TikTok einen Clip, der sie beim Auspacken von Taylors Päckchen zeigt. Darin war exakt die Kombination, die der Star beim Besuch trug. Ein Minirock mit grün-schwarzem Karomuster und ein passendes Oberteil. Beide Teile von Miu Miu kosten jeweils 2.250 Dollar.

Zu den Klamotten hatte Taylor Swift einen handgeschriebenen Brief gelegt: "Ich habe dir ein paar Dinge mitgebracht, von denen du hoffentlich denkst, dass sie Tea sind." Sie verriet, dass sie bei ihrem Besuch nicht verraten hatte, wo sie ihr Outfit herhatte, da sie diese Überraschung schon im Kopf hatte.

Hairstyler für 600 Euro

Naya ist nicht die einzige junge Patientin, die Weihnachtspost von Taylor Swift bekommen hat. Ein anderes Mädchen hatte der Sängerin verraten, dass sie sich einen Dyson Airwrap wünsche. Noch am nächsten Tag kam ein Paket an, in dem eben dieser Hairstyler lag. Kostenpunkt: schlappe 600 Dollar. "Falls der Weihnachtsmann es nicht schafft. In Liebe…", schrieb Swift dazu.

Auch für ihre Mitarbeiter spielte Taylor Swift gerade Weihnachtsmann. Nach dem Ende ihrer rekordbrechenden Eras Tour hatte sie ihnen Boni in der Gesamthöhe von angeblich 200 Millionen Dollar gezahlt.