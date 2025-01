Er litt unter einer Halsentzündung Nach Krankheit: Sting kehrt auf die Bühne zurück

Der britische Kultsänger Sting meldet sich nach überstandener Krankheit zurück. (rho/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 15:07 Uhr

Sting steht wenige Tage, nachdem er drei Auftritte absagen musste, wieder auf der Bühne und lieferte beim "FireAid"-Benefizkonzert ein stimmgewaltiges Comeback.

Der britische Sänger musste vor rund einer Woche wegen einer Erkrankung eine ärztlich angeordnete Pause einlegen. Am Donnerstagabend (30. Januar) stand Sting (73) allerdings schon wieder hinter dem Mikrofon. Beim "FireAid"-Benefizkonzert, mit dem Geld für die Opfer der Brände in Kalifornien und für die künftige Brandprävention gesammelt wurde, schien er wieder in Topform zu sein.

Sein Auftritt war eine Überraschung für viele, nachdem er drei Termine wegen einer, wie er es selbst in einem Instagram-Post nannte, "vorübergehenden Halsentzündung" kurz zuvor verschoben hatte. Stings Stimme soll während seines Sets aus drei Songs wieder kraftvoll gewesen sein, wie "Billboard" berichtet.

Überraschungsauftritt nach kurzfristiger Konzertabsage

Rund eine Woche vor dem Spendenkonzert wurden besorgniserregende Nachrichten veröffentlicht: Wie sein Management via Instagram mitteilte, musste Sting aus gesundheitlichen Gründen mehrere geplante Auftritte im Zuge einer dringenden ärztlichen Empfehlung kurzfristig verschieben. Darunter die Verleihung des "Bass Magazine Awards", wo er mit einem Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk geehrt werden sollte.

Sting, der mit Schlagzeuger Chris Maas und Gitarrist Dominic Miller bei "FireAid" aufgetreten ist, wählte wie viele der 27 Künstlerinnen und Künstler des fünfstündigen Konzerts Songs aus. Diese waren speziell für die Opfer der schrecklichen Brände gedacht, die sich im Januar im Bezirk Los Angeles ausbreiteten, viele Todesopfer gefordert und mehr als 22.000 Häuser zerstört hatten.

Der Brite eröffnete seinen Auftritt mit dem 1979er-Hit seiner ehemaligen Band The Police "Message in a Bottle". Darauf folgte "Driven to Tears" aus dem Jahr 1980. Für den letzten Song tauschte Sting dann Bass gegen Gitarre, um "Fragile" von seinem zweiten Soloalbum "Nothing Like the Sun" (1987) zu spielen.

Ausgefallene Auftritte werden nachgeholt

In dem Instagram-Beitrag seines Managements wurden außerdem Ersatzkonzerte versprochen: "Die Fans sollten ihre Tickets für die verschobenen Shows behalten, da diese für die neuen Termine ihre Gültigkeit behalten." Das Konzert in der US-Stadt Phoenix werde am 1. Juni nachgeholt, der Auftritt in Wheatland am 28. Mai.