Ein Insider berichtet Nach Kritik von Lucas Bravo: „Emily in Paris“-Cast ist „so verärgert“

Die "Emily in Paris"-Stars auf dem roten Teppich in Rom. (paf/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 10:52 Uhr

Die "Emily in Paris"-Schauspieler sollen nach Lucas Bravos kritischen Bemerkungen über die Serie "so verärgert" sein. Der Darsteller hatte zuvor die Entwicklung seines Charakters und fehlende Freiheit bemängelt.

Die "Emily in Paris"-Darsteller sollen angesichts der Kritik von Co-Star Lucas Bravo (36) empört sein. Der Schauspieler, der in der Netflix-Serie Emilys Love Interest Gabriel spielt, hatte in Interviews die Entwicklung seines Charakters und ein starres Skript bemängelt. Seine Kommentare sollen den Cast "so verärgert" gestimmt haben, wie das Magazin "US Weekly" von einem Insider erfahren haben will.

"Die Show wird mit oder ohne Lucas weitergehen"

"Es wird eine Menge Spannungen geben", prophezeite die anonyme Quelle. Dennoch gefährde es nicht die Zukunft der Serie. "Die Show wird mit oder ohne Lucas weitergehen", betonte sie und führte aus: "Die Show heißt Emily in Paris – nicht Gabriel in Paris". Netflix bestätigte die Fortsetzung der beliebten Serie bereits im September.

Einen Monat später bezeichnete Bravo im Interview mit dem Magazin "Le Figaro" die Idee hinter der wechselhaften Beziehung seines Charakters mit der Protagonistin als "veraltet". Ihm fehle es in seiner Figur an "Freiheit" und wünsche sich für den Sternekoch mehr "Schwung". Zudem ließ er seine Rückkehr offen: "Das Leben ist kurz. Es dauert fünf Monate, diese Serie zu drehen. Möchte ich sie opfern, indem ich etwas erzähle, das mich nicht reizt?"

Bravo und Gabriel haben sich "auseinandergelebt"

Im Gespräch mit "IndieWire" erzählte er wenig später, er habe sich "wirklich von ihm entfremdet". In der ersten Staffel sei Gabriel noch "ein Teil" von ihm gewesen. Jedoch hätten sie sich "von Staffel zu Staffel aufgrund seiner Entscheidungen und der Richtung, die sie ihm vorgeben, auseinandergelebt". Es sei schade zu sehen, wie die Figur "langsam zu Guacamole verarbeitet wird". Besonders bedauere er es, da er Gabriel "so sehr liebe" und er ihm "so viel gegeben hat".

Sein Versuch, am Set "Nuancen einzubringen", sei gescheitert. Weiter verdeutlichte er: "Wir können nicht ein Wort oder eine Emotion ändern." Deshalb wisse er nicht, ob er in der fünften Staffel auftreten möchte. Ihm zufolge lief sein Vertrag nach der vergangenen Staffel aus. Statt einen traurigen Charakter wolle er wieder einen "lustigen, frechen, verspielten, lebendigen" Gabriel spielen. Seine Figur war in der letzten Staffel unter anderem mit dem geplatzten Traum des Vaterseins und Emilys (Lily Collins, 35) bevorstehenden Umzug nach Rom konfrontiert.