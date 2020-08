20.08.2020 08:00 Uhr

Nach Mallorca-Urlaub: Frank Thelen wurde positiv auf Covid-19 getestet

Frank Thelen hat in einem Instagram-Post bekannt gegeben, dass er nach einem Mallorca-Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Obwohl ein zweiter Test negativ ausfiel, hat er sich von Ehefrau Nathalie räumlich getrennt im Home Office eingerichtet.

Unternehmer und Ex-„Höhle der Löwen“-Investor Frank Thelen (44) hat in einem Instagram-Post über seinen positiven Corona-Test gesprochen: „Nathalie und ich waren bereits seit einigen Wochen auf Mallorca, als am Abend vor unserem Rückflug die Einstufung ‚Risikogebiet‘ erfolgte. Nach Ankunft in Köln haben wir uns direkt vor Ort testen lassen“, erzählt Thelen über die Rückkehr aus dem Urlaub mit Ehefrau Nathalie.

Frank Thelen hat keine Symptome

Das Testergebnis seiner Frau sei negativ ausgefallen, sein erster Test wiederum positiv. Er habe dann direkt noch einen Test gemacht, der auch bei ihm negativ gewesen sei. Es könnte sich also um einen Testfehler gehandelt haben. „Da wir Covid aber ernst nehmen, leben wir seit Montagmorgen zumindest körperlich getrennt“, fügt Thelen mit einem lachenden Emoji hinzu.

Er sei bisher komplett symptomfrei und seine Frau versorge ihn liebevoll. Er habe einen kleinen Schreibtisch im Schlafzimmer aufgebaut und arbeite „in Ruhe an unseren Start-ups“. Passend dazu postete der Unternehmer ein Bild seines Arbeitsplatzes samt Bildschirm und Laptop.

Quelle: instagram.com

