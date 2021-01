18.01.2021 17:09 Uhr

Nach Morddrohung: Steven Spielberg erwirkt Verfügung gegen Stalkerin

Statt mit weißen Haien oder extraterrestrischen Wesen bekam es Steven Spielberg zuletzt mit einer psychisch labilen Stalkerin zu tun. Gegen diese erwirkte der Erfolgsregisseur nun eine einstweilige Verfügung über drei Jahre.

Der US-amerikanische Regisseur Steven Spielberg (74, „Der Soldat James Ryan“) hat einen wichtigen juristischen Erfolg gegen eine offenbar psychisch verwirrte Frau gewonnen. Die 48-Jährige soll den berühmten Filmemacher nicht nur gestalkt, sondern ihm via Twitter sogar mit dem Tod gedroht haben, berichtet die US-Seite „TMZ“, die Einblicke in Gerichtsdokumente erhalten haben will. Die Stalkerin muss sich demnach für die kommenden drei Jahre mindestens 100 Yards (etwa 90 Meter) von Spielberg und dessen Familie fernhalten.

Zudem sei es der Frau untersagt, Spielberg auf jedwede andere Art und Weise zu belästigen, ob nun per Anruf, Nachricht oder Verlinkung in den sozialen Netzwerken. Dem Bericht zufolge sei das Gericht zu diesem Urteil gekommen, nachdem Spielberg vor einigen Tagen angegeben hatte, seit Monaten von der Frau belästigt und bedroht zu werden. Kurz zuvor soll die angeblich vorbestrafte Frau Beamten zufolge sogar versucht haben, eine Waffe zu kaufen.

(stk/spot)