"Was für eine magische Erfahrung" Nach München-Konzerten: Taylor Swift schwärmt vom Olympiaberg

Taylor Swift bei ihrem Konzert im Münchner Olympiastadion am Samstag (27. Juli) vor 74.000 Menschen im Stadion und 50.000 Menschen auf dem Olympiaberg. (the/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 09:07 Uhr

Insgesamt 100.000 Fans verfolgten am vergangenen Wochenende die beiden Konzerte von Taylor Swift vom Münchner Olympiaberg aus. Die Sängerin schwärmt von einer "magischen Erfahrung".

Knapp eine Woche nach ihren beiden Konzerten in München blickt Taylor Swift (34) mit einem Instagram-Post auf die Shows im Olympiastadion zurück – und schwärmt begeistert vom Olympiaberg. "Was für eine magische Erfahrung es war in München zu spielen… Die 74.000 Menschen pro Abend im Stadion waren so leidenschaftlich und so großzügig zu uns. Und ich hatte keine Ahnung, bevor ich nach München kam, dass es hinter dem Stadion einen riesigen Park gibt, aber an beiden Abenden kamen etwa 50.000 Menschen dorthin und hörten das Konzert von den Hügeln aus an", berichtet sie zusammen mit einem Bilder-Karussell.

Taylor Swift freut sich über unvergessliche Erinnerungen

Sie sei wirklich dankbar für die unerwarteten Erinnerungen, die diese Tour bislang schon geschaffen habe, schreibt Swift. "Ich habe mir so viele Videos von den Menschenmassen angesehen, die aus der Ferne am Konzert teilgenommen haben, all diese Freude." In den Fotos des Posts sind wie immer Aufnahmen von Taylor Swifts Auftritten in den verschiedenen Eras zu sehen, aber eben auch ganz am Ende ein Bild vom bevölkerten Olympiaberg im Abendlicht, der sich im Wasser des Olympiasees spiegelt.

Vorfreudig blickt Swift in ihrem Post auf die restlichen Konzerte ihrer "The Eras Tour"-Termine in Europa. "Wir haben noch 11 Shows auf dem europäischen Teil der Tournee, die im August mit drei Shows in Warschau beginnen!" In Polen spielt die Musikerin am Donnerstag (1. August), Freitag (2. August) und Samstag (3. August), bevor es dann nach Österreich weitergeht. In Wien tritt sie am 8., 9. und 10. August auf. Zum Abschluss in Europa spielt sie im August noch fünf Shows im Londoner Wembley Stadion.