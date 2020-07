Dienstag, 28. Juli 2020 13:12 Uhr

Nach Not-OP: Prinz Joachim von Dänemark auf dem Weg der Besserung

Prinz Joachim von Dänemark geht es nach der Not-OP besser. Wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn musste er in einer Klinik behandelt werden.

Der dänische Palast gibt Entwarnung: Prinz Joachim von Dänemark (51) geht es nach der Not-Operation offenbar besser. Auf der Homepage heißt es: „Nach den vergangenen Tagen im Krankenhaus und der Behandlung auf der Intensivstation gehen die Ärzte davon aus, dass Prinz Joachim durch das Blutgerinnsel keine körperlichen Auswirkungen oder andere Verletzungen erleiden wird.“

„Blutgerinnsel im Gehirn“

Was zuvor konkret passiert war, wird in der Mitteilung so beschrieben: „Seine Königliche Hoheit Prinz Joachim unterzog sich in den frühen Morgenstunden des Samstags, 25. Juli, am Universitätskrankenhaus in Toulouse, Frankreich, einer Operation wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn.“

Das Blutgerinnsel sei auf eine „plötzliche Verletzung einer Arterie“ zurückzuführen, heißt es weiter. Das Ärzteteam des Krankenhauses schätze das „Risiko eines Rückfalls als sehr gering ein, wenn die Arterie verheilt ist“. Prinz Joachim werde die Intensivstation wohl bald verlassen können, jedoch noch einige Zeit im Krankenhaus bleiben müssen.

Danke für die Unterstützung

Prinz Joachim und seine Frau, Prinzessin Marie (44), bedanken sich laut Mitteilung zudem für die Unterstützung und die vielen herzlichen Grüße, die sie in den letzten Tagen erhalten haben. Es bedeute ihnen sehr viel. Königin Margrethe II. von Dänemark (80), Joachims Mutter, bedankt sich ebenfalls „herzlich für all die Sympathie, die der königlichen Familie entgegengebracht wurde“. Darüber hinaus wird aber auch darum gebeten, „dem Wunsch nach Ruhe und Achtung der Privatsphäre“ nachzukommen.

Prinz Joachim von Dänemark ist der jüngere Bruder des dänischen Thronfolgers Frederik von Dänemark (52). Joachim ist seit 2008 in zweiter Ehe mit der Französin Marie von Dänemark verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: Prinz Henrik (11) und Prinzessin Athena (8). Aus seiner ersten Ehe (1995-2005) mit Alexandra von Frederiksborg (56) stammen die beiden Söhne Prinz Nikolai (20) und Prinz Felix (18).

(ili/spot)