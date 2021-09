Nach Notarzteinsatz: Peter Altmaier „geht es wieder besser“

Peter Altmaier meldet sich nach dem Notarzteinsatz persönlich zurück. (ili/spot)

07.09.2021 09:24 Uhr

Wirtschaftsminister Peter Altmaier war mit dem Notarzt in eine Berliner Klinik gebracht worden. Am Dienstagmorgen gab er persönlich Entwarnung.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (63, CDU) musste am Montagabend mit dem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Am Dienstagmorgen gab er persönlich via Twitter Entwarnung: „Danke für die vielen guten Wünsche, die mich sehr berührt haben. Mir geht es wieder sehr gut. Nach einem arbeitsreichen Tag war meine Aufnahme ins Krankenhaus eine Vorsichtsmaßnahme. Die bisherigen Untersuchungen haben die Sorgen meiner Mitarbeiter jedoch nicht bestätigt. Danke“, schreibt er.

Danke für die vielen guten Wünsche, die mich sehr berührt haben. Mir geht es wieder sehr gut. Nach einem arbeitsreichen Tag war meine Aufnahme ins Krankenhaus eine Vorsichtsmaßnahme. Die bisherigen Untersuchungen haben die Sorgen meiner Mitarbeiter jedoch nicht bestätigt. Danke! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) September 7, 2021

Enger Vertrauter von Angela Merkel

Peter Altmaier ist seit März 2018 Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Zuvor war er Chef des Bundeskanzleramtes sowie Bundesumweltminister. Er gilt als enger Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela Merkel (67).