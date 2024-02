Boris Becker coacht nicht mehr länger Jungtennisspieler Holger Rune. Das hat die deutsche Tennis-Legende auf X erklärt. Becker habe die Zeit gefehlt, das dänische Top-Talent angemessen zu trainieren.

Tennis-Legende Boris Becker (56) hat nach noch nicht einmal vier Monaten als Coach des Topspielers Holger Rune (20) aufgehört. Das gab der frühere Wimbledonsieger am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt. "Ich möchte mitteilen, dass ich mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer von Holger Rune zurücktreten werde", erklärt Becker.

Zur Begründung führt der Tennis-Star an, dass er seinem 20-jährigen Schützling "viel mehr zur Verfügung stehen muss, als ich kann, um erfolgreich zu sein". Das sei Becker jedoch "aufgrund beruflicher und privater Verpflichtungen" nicht möglich, weshalb er dem Top-Ten-Spieler nicht das geben könnte, "was er braucht". Becker betont jedoch, dass er immer Runes "größter Fan" sein werde.

I would like to inform you that I will step down as the head coach of Holger Rune with immediate effect. We started this partnership with the initial goal to reach the ATP Finals end of last year but moving forward I realised that in order for this to be successful, I would need…

