Nach peinlichem Tattoo: Ariana Grande lässt nachbessern

Donnerstag, 31. Januar 2019 22:54 Uhr

US-Popschnuckelchen Ariana Grande hat sich ein Tattoo mit dem Namen ihres Hits „7 Rings“ stechen lassen – auf Japanisch. Wenig später stellte sich allerdings heraus, dass die Schriftzeichen „kleiner Holzkohlegrill“ bedeuteten (wir berichteten).

Die US-Sängerin Ariana Grande („God is a Woman“, „Break Free“) hat ihr neues japanisches Tattoo wegen eines Schreibfehlers korrigieren lassen. „Etwas besser“, schrieb die 25-Jährige am Donnerstag bei Instagram, wo sie auch eine Videoaufnahme der überarbeiteten Tätowierung auf ihrer linken Handfläche zeigte.

Quelle: twitter.com



Das halbe Netz hat gelacht

Ursprünglich wollte sich Grande mit japanischen Schriftzeichen den Titel ihrer Hit-Single „7 Rings“ in die Hand tätowieren lassen. Als sie am Mittwoch ein Foto des neuen Tattoos auf ihrem japanischen Twitter-Konto veröffentlichte, erntete sie viel Spott von Internetnutzern. Diese erklärten, die Zeichen bedeuteten nicht „7 Ringe“, sondern „kleiner Holzkohlegrill“.

Die Sängerin hatte zwischenzeitlich eingeräumt, dass einige Zeichen fehlten, wie US-Medien berichteten. Die Korrektur nahm sie mit Humor. „Ruhe in Frieden, kleiner Holzkohlegrill“, schrieb sie bei Instagram. Und weiter: „Vermisse dich. Ich mochte dich wirklich sehr.“ (dpa/KT)