Stars Daniela Katzenberger: Sie ist stolz auf ihre Bikini-Figur Daniela Katzenberger ist aktuell in Topform. Die Katze zog in den letzten Monaten ein straffes Fitness-Programm durch, um an einem Bikini-Wettbewerb teilzunehmen. Dabei wurde sie sogar Zweite, doch mit dem Sport und ihrem neuen Lebensstil hört sie auch danach nicht auf. In ihrer Instagram-Story nimmt Daniela Katzenberger ihre Fans gerne mit durch ihren Alltag und […]