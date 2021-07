Nach rassistischen Beleidigungen: Prinz William findet deutliche Worte

12.07.2021 13:19 Uhr

"Ich bin angewidert von den rassistischen Beschimpfungen!" Prinz William nimmt nach der England-Niederlage kein Blatt vor den Mund und stellt sich klar auf die Seite der gescholtenen Spieler.

Jetzt spricht der Prinz: Nach dem verlorenen Elfmeterschießen der englischen Nationalmannschaft im EM-Finale gegen Italien brachen sich unzählige rassistische Beleidigungen in den sozialen Netzwerken Bann. Der Grund: Drei Schwarze Spieler – Bukayo Saka (19), Marcus Rashford (23) und Jadon Sancho (21) – verschossen ihre Elfmeter. Sogar von Übergriffen auf People of Color berichteten übereinstimmend britische Medien. Prinz William (39) meldet sich nun via Twitter höchstpersönlich zu Wort.

„Ich bin angewidert von den rassistischen Beschimpfungen, die nach dem Spiel gestern Abend gegen die englischen Spieler gerichtet wurden“, schreibt der Enkel von Queen Elizabeth II. (95). Es sei „völlig inakzeptabel“, dass die Profis dieses „abscheuliche Verhalten“ ertragen müssten. „Das muss jetzt aufhören und alle Beteiligten sollten zur Rechenschaft gezogen werden“, so der Royal.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021