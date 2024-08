Zehn Monate nach der Hochzeit Nach Rosenkrieg: Billy Ray Cyrus und Firerose sind geschieden

Firerose und Billy Ray Cyrus sind zehn Monate nach ihrer Hochzeit schon wieder geschieden. (ae/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 06:48 Uhr

Die Ehe des Musikerpaares Billy Ray Cyrus und Firerose ist vorbei. Am 5. August wurden sie offiziell geschieden. Vorausgegangen war ein öffentlicher Rosenkrieg, in dem sich die beiden gegenseitig schwere Vorwürfe machten.

Der US-amerikanische Sänger Billy Ray Cyrus (62) und seine Ex Firerose (35) sind zehn Monate nach ihrer Hochzeit geschieden. Am Montagmorgen (5. August) besiegelte das Gericht des Staates Tennessee laut "TMZ" das Ende der turbulenten Ehe. Bereits im Mai hatte der Vater von Popstar Miley Cyrus (31) die Scheidung eingereicht, das Paar machte sich danach öffentlich heftige Vorwürfe.

"Der absolut verrückteste Betrug, von dem ich je gehört habe"

Nun ist die hässliche Scheidung beendet. Der "Achy Breaky Heart"-Sänger und Firerose – geborene Johanna Rose Hodges – haben die entsprechenden Dokumente in Tennessee unterschrieben und versiegelt. Es heißt, die beiden hätten sich am Freitag in einer Meditation auf die Vereinbarung geeinigt. Die australische Sängerin wird demnach von ihrem Ex keinen einzigen Dollar bekommen, wie auch "Page Six" berichtete. Aber Cyrus wird auf seine Ansprüche auf Tantiemen für Songs verzichten, die sie gemeinsam geschrieben und veröffentlicht haben. Laut der Seite hatte Firerose ihren Nachnamen offiziell in Cyrus geändert – und der Vater von sechs Kindern glaubt, dass sie ihn nur aus diesem Grund geheiratet hat.

"Das ist der absolut verrückteste Betrug, von dem ich je gehört habe. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich mittendrin und im Grunde das Ziel des Plans bin", sagte Cyrus in einer Erklärung. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, ihn um rund 90.500 Euro betrogen zu haben, da sie unberechtigte Zahlungen mit seiner Kreditkarte vorgenommen habe.

Sie hingegen behauptete, sie habe seit 2022 Zugriff auf mehrere seiner Kreditkarten gehabt und nie ein Limit von ihm bekommen. Sie warf ihrem Ex daraufhin ein "unvorhersehbares und unbeständiges" Verhalten vor, das einem "extremen verbalen, emotionalen und psychischen Missbrauch" gleichkomme. Die Sängerin behauptete, Cyrus' Verhalten sei durch seinen "anhaltenden Drogenkonsum, verbunden mit dem Konsum von Marihuana", beeinflusst worden.

Er wiederum erklärte, dass es in Wirklichkeit Firerose gewesen sei, die ihn misshandelt und gedroht habe, seine Karriere zu ruinieren, wenn er sich von ihr scheiden ließe.

Billy Ray Cyrus wollte die Ehe gerne annullieren lassen

Der Vater von Popstar Miley Cyrus (31) und die 26 Jahre jüngere Firerose kennen sich nach eigenen Angaben bereits seit 14 Jahren und lernten sich am Set von "Hannah Montana" kennen. 2021 hätten sie dann begonnen, gemeinsam Musik zu machen, woraus sich eine Liebe entwickelt habe. Im August 2022 verlobte das Paar sich, im Oktober 2023 folgte die Hochzeit. Im Mai 2023 reichte er dann die Scheidung ein und nannte als Grund für die Trennung unüberbrückbare Differenzen und unangemessenes eheliches Verhalten. Er beantragte außerdem eine Annullierung der Ehe aufgrund von Betrug.

Er war Cyrus' dritte Ehe. Zuvor war er von 1986 bis 1991 mit Cindy Smith verheiratet. Danach war er 28 Jahre lang mit Tish Cyrus (57) verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Er adoptierte auch ihre zwei Kinder aus einer früheren Ehe.