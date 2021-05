Nach RTL-Trennung: Dieter Bohlen macht jetzt wieder Musik

05.05.2021 08:31 Uhr

Nach seinem DSDS-Aus wurde es still um den Pop-Titan. Doch nun meldet sich Dieter Bohlen mit einem ganz neuen Projekt zurück.

Vor einigen Wochen schockt RTL die Fernsehlandschaft, damit dass Dieter Bohlen nicht mehr in der DSDS-Jury sitzen wird. Doch lange Trübsal scheint der Pop-Titan nicht zu blasen und meldet sich jetzt mit einem neuen Projekt zurück…

Das ist Dieter Bohlens neues Projekt

Seitdem klar ist, dass Dieter Bohlen nie wieder weder in der Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“, noch bei „Das Supertalent“ sitzen wird, fragen sich seine Fans was er jetzt machen will. Eins steht jetzt fest, er bleibt bei dem was er am besten kann: Musik. Was sein neuestes Projekt ist, zeigen wir im Video.



Deshalb ist Dieter nicht mehr bei DSDS

Auch wenn Dieter sich jetzt neuen Projekten widmet, sind viele seiner Fans traurig Bohlen nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Der Grund für die Trennung mit RTL erklärt der Unterhaltungschef des Senders damals so: „Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung.“