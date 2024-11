Seine Show soll stattfinden Nach Schmerzen: Giovanni Zarrella steht am Samstag auf der Bühne

SpotOn News | 09.11.2024, 11:09 Uhr

Am Samstagabend gibt es eine neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show". Der Moderator und Sänger wird durch den Abend führen, obwohl zuletzt Tanzproben aufgrund akuter Schmerzen abgebrochen werden mussten.

Nach Spekulationen über seine Gesundheit hat Giovanni Zarrella (46) Entwarnung gegeben. Nachdem Tanzproben zu seiner "Giovanni Zarrella Show" abgebrochen werden mussten, bestätigt der Sänger und Moderator, dass er am 9. November durch die Sendung führen möchte.

Am Freitagabend sandte Giovanni Zarrella in einem Clip in seinen Storys auf Instagram "liebe Grüße aus Göttingen von den Proben". Zwar hatte es Spekulationen gegeben, dass die Show aus gesundheitlichen Gründen womöglich nicht stattfinden könnte, der Moderator sagte aber weiter: "Morgen Abend ist die Show."

"Die letzten 24 Stunden haben viel Kraft gekostet"

Etwas später meldete sich Giovanni Zarrella dann noch einmal mit einem Bild, zu dem er bestätigte, dass die letzte Zeit anstrengend gewesen sei. Der 46-Jährige gab sich aber gleichzeitig auch zuversichtlich: "Vor allem die letzten 24 Stunden haben viel Kraft gekostet. Mental. Emotional. Körperlich. Aber ich habe einfach die besten Menschen um mich. Danke an alle. Jetzt ausruhen. Morgen ist ein neuer Tag."

Das ZDF hatte "Bunte.de" bestätigt, dass der Moderator zuletzt unter Schmerzen gelitten habe, die Show aber stattfinden könne. "Derzeit läuft alles wie geplant", zitierte die Website des Magazins eine Sendersprecherin. "Die Tanzproben mit Giovanni Zarrella in der vergangenen Woche mussten aufgrund akut auftretender Schmerzen abgebrochen werden. Seitdem geht es dem Moderator gut und bisher konnten alle Proben in Göttingen wie geplant stattfinden."

Die Zuschauer können sich also auf die Sendung freuen. Die neue Ausgabe seiner Show präsentiert Zarrella am 9. November zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Er empfängt am Samstag unter anderem Stars wie Roland Kaiser (72), Nino de Angelo (60), Maite Kelly (44), Marianne Rosenberg (69), David Garrett (44) und die Ehrlich Brothers.