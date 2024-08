Sorge um den Schauspieler Nach Schwimmunfall ins Krankenhaus gebracht: Zac Efron „geht es gut“

Zac Efron bei der Premiere seines neuesten Films "A Family Affair" auf Netflix. (eee/spot)

SpotOn News | 04.08.2024, 08:45 Uhr

Zac Efron ist in Spanien nach einem Schwimmunfall in seinem Pool ins Krankenhaus eingeliefert worden. Jetzt gibt sein Sprecher Entwarnung: "Ihm geht es gut."

Die Sorge war groß, als vor wenigen Stunden erstmals über den Schwimmunfall von Zac Efron (36) in dessen Spanienurlaub berichtet worden war. Der Schauspieler soll in seiner Villa auf Ibiza von zwei Mitarbeitern im Swimmingpool gefunden "und aus dem Wasser gezogen" worden sein, sagte eine Quelle dem US-Promiportal "TMZ". Jetzt kann sein Sprecher Entwarnung geben.

"Ihm geht es gut"

Demnach sei Efron am Freitagabend (2. August) anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, das er am darauffolgenden Morgen schon wieder verlassen habe. "Ihm geht es gut", es sei "ein kleiner Schwimmunfall" gewesen, stellte sein Sprecher gegenüber "People" klar. Weitere Details zum Unfall oder möglichen Verletzungen sind nicht bekannt.

Der Schauspieler gönnt sich aktuell eine Auszeit vom Drehset. Zuletzt war er beruflich auf Promotour für seinen neuen Netflix-Film "A Family Affair" mit Nicole Kidman (57) und Joey King (25). Anschließend machte der "High School Musical"-Star Urlaub in Europa.

Urlaub in Europa

Wie viele seiner Hollywood-Kolleginnen und -Kollegen reiste Efron dieses Jahr nach Saint-Tropez, Mykonos und Paris. Aktuell haust Efron offenbar in einer Luxusvilla auf Ibiza.