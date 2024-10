Am 15. Oktober Nach sechs Jahren Pause: So wird die Victoria’s Secret Fashion Show

Die letzte Victoria's Secret Fashion Show lief 2018 mit Models wie Gigi Hadid (3.v.r.) und Kendall Jenner (2.v.r). (eyn/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 18:16 Uhr

Früher galt es als Königsdiziplin des Model-Business, einmal für die Unterwäschemarke Victoria's Secret über den Catwalk zu laufen. Nach sechs Jahren kehrt die legendäre Fashion-Show jetzt zurück und fährt mit zahlreichen weltberühmten Laufstegschönheiten auf.

Adriana Lima, Tyra Banks, Gigi Hadid – für diese Show versammeln sie sich alle auf dem Laufsteg. Von 1995 bis 2018 war die Victoria's Secret Fashion Show eines der größten Catwalk-Events des Jahres. Die Unterwäschemarke brachte bei ihren Walks mit den überdimensionalen Flügeln zahlreiche Supermodels hervor. Nach einer sechsjährigen Pause kehrt sie nun am 15. Oktober zurück.

Neues Image und mehr Frauenpower

2018 hatte Victoria's Secret seine Fashion Show aufgrund geringer Einschaltquoten und wachsender Kritik eingestellt. Um sich mit einem neuen, besseren Image zu präsentieren, wird die Comeback-Show ausdrücklich nur von Frauen produziert. Die Show soll jedoch auch ihren altbewährten Stil bewahren. "Es wird Glamour, Flügel, Mode, musikalisches Entertainment, Models und vieles mehr geben. Mit Aktualisierungen, die auch unsere aktuellen Werte und Engagements unserer Marke widerspiegeln", so die Organisatorinnen auf der Website von Victoria's Secret.

Diese Models sind dabei

Auf seinem Instagram-Account hat Victoria's Secret zahlreiche Namen bekannt gegeben, die einst als "Victoria's Secret Engel" über den Laufsteg schritten und nun zurückkehren werden. Allen voran Supermodel Tyra Banks (50), Adriana Lima (43) und Gigi Hadid (29). Außerdem sind Candice Swanepoel (35), Behati Prinsloo (36) und Barbara Palvin (31) wieder mit von der Partie. Zu den weiteren Namen gehören Paloma Elsesser (32), Taylor Hill (28) oder Jasmine Tookes (33).

Erstmals dürfen bei der neuen Show auch Plus-Size-Models über den Laufsteg laufen. Victoria's Secret war in der Vergangenheit wegen der ausschließlichen Darstellung dünner Models immer wieder in die Kritik geraten. Dem möchte man beim Comeback entgegenwirken und man hat etwa auch Plus-Size-Supermodel Ashley Graham (36) verpflichtet.

Cher und mehr als Musik-Acts

Natürlich sind auch die musikalischen Acts beim Fashion-Show-Comeback rein weiblich. Live auftreten und die Models mit ihrem Gesang begleiten werden die Künstlerinnen Tyla (22) und Lisa (27) sowie Musik-Ikone Cher (78).

Die Show findet in New York City statt und wird live auf Amazon Prime Video sowie dem YouTube-, Instagram- und TikTok-Kanal der Marke übertragen. In Deutschland startet sie um 01:00 Uhr nachts in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.